San Valentino 2024: Costi in aumento per cene e regali, un amore costoso

San Valentino 2024: prezzi in aumento per la festa degli innamorati

La festa di San Valentino si avvicina e, purtroppo, i prezzi legati a questa ricorrenza romantica sembrano essere in aumento rispetto all’anno scorso. Secondo un’analisi condotta dal Codacons, l’inflazione sta influenzando l’andamento dei prezzi e delle tariffe nei settori legati al 14 febbraio.

Aumenti nei ristoranti e nelle vacanze

Le coppie che desiderano trascorrere una cena romantica al ristorante dovranno fare i conti con un aumento medio dei prezzi del 3,7%. Ma la spesa più alta riguarda coloro che vogliono regalarsi un viaggio o un weekend fuori casa: dormire in un albergo costa in media il 6,7% in più rispetto all’anno precedente, mentre per un volo nazionale il biglietto ha subito un aumento dell’11,1%. I pacchetti vacanza, invece, sono aumentati del 6,9%.

Dolci, fiori e regali

Anche i prezzi dei dolci di pasticceria sono in aumento, con un rialzo medio del 5,4%. Tuttavia, i cioccolatini e il cioccolato hanno subito un aumento più contenuto, pari al 2,3%. Se si desidera regalare un mazzo di fiori, bisognerà considerare un aumento del 4% rispetto all’anno scorso. Per quanto riguarda i gioielli, il loro prezzo medio è aumentato del 4,8%, mentre i prodotti di bellezza hanno subito un aumento del 2,9%. Inoltre, i prodotti con confezionamenti speciali creati appositamente per San Valentino hanno prezzi al pubblico fino al 20% più alti rispetto agli stessi prodotti venduti in confezioni normali.

