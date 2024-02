San Valentino: Una nuova narrazione per una festa degli innamorati senza stereotipi

San Valentino: una celebrazione individuale e inclusiva

Self love tutto al femminile

La festa di San Valentino sta subendo una trasformazione significativa, diventando sempre più una celebrazione individuale e inclusiva. Le donne e le ragazze stanno prendendo in mano la situazione, decidendo di dedicarsi del tempo e di celebrare se stesse. Il concetto di “self love” sta guadagnando sempre più importanza, con campagne che incoraggiano le donne ad amarsi e a darsi la priorità. Un esempio è la campagna “I come first” del brand australiano Bras n Things, che invita le donne a essere un po’ egoiste e a esplorare la propria identità. Inoltre, sempre più brand stanno promuovendo l’amor proprio come parte integrante della narrazione di San Valentino, incoraggiando le donne a prendersi cura di sé stesse e a godersi il piacere personale.

Da amore romantico a legame sentimentale

La festa di San Valentino sta anche allontanandosi dall’idea tradizionale di amore romantico, per abbracciare il concetto più ampio di legame sentimentale. In America, la spesa per i regali dedicati agli amici, agli animali domestici, ai colleghi e ad altre persone care ha superato quella dedicata ai partner. I brand stanno ampliando la narrazione di San Valentino per includere diverse forme d’amore, non solo quello romantico o sessuale. Ad esempio, il brand inglese di gioielli Orelia ha scelto di celebrare non solo l’amore romantico, ma anche l’affetto tra amici e familiari. Inoltre, le coppie LGBTQ+ stanno finalmente ottenendo uno spazio centrale nelle campagne di San Valentino, sfidando le tradizionali rappresentazioni dell’amore.

Brand che prendono posizione

In un’epoca di grandi cambiamenti culturali, i consumatori chiedono ai brand di prendere posizione su temi sociali importanti, e l’amore è sicuramente uno di questi. I brand hanno l’opportunità di spostare il focus dalla promozione dei prodotti all’impegno concreto in favore della loro community e della società. Ad esempio, il brand di make-up Lottie London ha lanciato una campagna per creare consapevolezza sul tema del consenso, donando una percentuale dei ricavi alla promozione dell’educazione sessuale. Allo stesso modo, altri brand italiani come Baci Perugina, Intimissimi e Pupa stanno adottando una narrazione inclusiva e contemporanea per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

In conclusione, San Valentino sta subendo una trasformazione significativa, diventando una celebrazione individuale e inclusiva. Le donne stanno prendendo in mano la situazione, celebrando se stesse e promuovendo il concetto di “self love”. Inoltre, la festa sta allontanandosi dall’idea tradizionale di amore romantico, per abbracciare il concetto più ampio di legame sentimentale. I brand hanno l’opportunità e la responsabilità di generare un cambiamento positivo, proponendo narrazioni inclusive che abbattano gli stereotipi della società. L’amore non può più essere visto come un possesso, e tutte le simbologie ad esso legate devono essere riviste. San Valentino sta diventando una festa patriarchy-free, in cui vale qualunque forma d’amore e qualunque sua rappresentazione.

