Sangiovanni annuncia il suo shock: ‘Mi fermo’

Sangiovanni annuncia uno stop: album e concerto rimandati

Il giovane artista Sangiovanni ha annunciato uno stop nella sua carriera musicale attraverso una storia su Instagram. Ha condiviso con i suoi fan che ha deciso di prendersi una pausa, rimandando l’uscita del suo album “Privacy” e il concerto al Forum di Assago previsto per il 5 ottobre.

La ricerca della verità e l’importanza di essere se stessi

Sangiovanni ha spiegato che questa decisione non è legata a una questione di classifica o successo, ma è motivata dal suo desiderio di essere autentico e di dire la verità. Ha affermato: “Grazie al festival ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è“. Ha sottolineato che non può più fingere di essere felice e di essere soddisfatto di ciò che sta facendo.

Il sostegno dei fan e la ricerca del benessere

Il giovane artista ha espresso la sua gratitudine per il sostegno e la comprensione ricevuti dai suoi fan. Ha affermato: “Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie“. Ha sottolineato che non sta abbandonando la sua carriera musicale, ma ha bisogno di prendersi cura del suo benessere fisico e mentale. Vuole essere in grado di dedicarsi appieno alla sua musica e al suo lavoro. Continuerà a scrivere e a lavorare in studio, ma allo stesso tempo inizierà a dedicare del tempo a se stesso per migliorare la sua condizione. Ha concluso il suo messaggio affermando che tornerà presto, ancora più forte di prima.

Questo annuncio di Sangiovanni ha sorpreso i suoi fan, ma ha anche dimostrato il suo coraggio nel prendersi cura di sé stesso e nel cercare il benessere. I suoi fan continueranno a supportarlo e ad aspettare con ansia il suo ritorno sulla scena musicale.

