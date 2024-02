Sanremo 2022: Classifica deludente e reazione furiosa di Amadeus

Sanremo 2024: la finale inizia tra polemiche e caos sui social

La finalissima del Festival di Sanremo 2024 è iniziata con un inizio turbolento, caratterizzato da mugugni e fischi provenienti dall’Ariston e dal caos che si è scatenato sui social durante la presentazione della classifica generale. Per la prima volta nella storia del festival, sono state annunciate tutte le posizioni. Durante questo momento, il conduttore Amadeus è stato interrotto dai rumori e ha avuto un acceso confronto con una donna presente in platea.

La classifica svelata e le reazioni del pubblico

L’atto conclusivo del Festival di Sanremo 2024 si è aperto con la rivelazione dell’intera classifica. Ogni volta che il conduttore pronunciava un nome, il pubblico presente all’Ariston rispondeva con fastidiosi “no”. La sorpresa più grande è stata l’ultimo posto ottenuto da Sangiovanni, che ha suscitato molte critiche sia dal pubblico presente che sui social. Tra i commenti più accesi: “Basta, spengo tutto”, “Questa classifica è ridicola”, “Non è possibile”, “Sinceramente sotto choc”, “Non è vero, è tutto uno scherzo”, “Classifica orribile”, e così via.

Il caos è aumentato quando è stato annunciato che Geolier aveva raggiunto il primo posto, come previsto. Nonostante alcuni festeggiamenti da parte del pubblico, i fischi hanno coperto le grida di gioia. Questa situazione ha ricordato quanto accaduto la sera precedente, scatenando ulteriori polemiche. In quel momento, Amadeus ha preso in mano la situazione.

L’intervento di Amadeus e l’appello al rispetto

“Posso dirvi una cosa, io capisco ed è giusto esprimersi, fa parte della storia di Sanremo, è come essere allo stadio…”, ha cercato di dire Amadeus, ma è stato interrotto dal rumore e ha avuto un acceso confronto con una signora. “Ao, statte zitta che devo dire una cosa”, ha urlato visibilmente arrabbiato. Successivamente, ha continuato: “Vanno bene i gruppi, vanno bene i fan, è giusto che sia così. Vi prego di applaudire e festeggiare, è normale essere delusi, ma vi chiedo di rispettare tutti i cantanti in gara”.

Di seguito, la classifica che ha suscitato tante discussioni prima dell’inizio della finale:

