Sanremo 2024: Angelina (9) a sorpresa, Loredana Bertè (9.5) immensa

Sanremo 2024: Angelina trionfa nella finale sorprendendo tutti

La quinta ed ultima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus si è conclusa con una sorpresa: Angelina è stata incoronata vincitrice. Al secondo posto si è classificato Geolier, seguito da Annalisa al terzo posto. La classifica finale ha suscitato molto interesse e discussione. Durante la serata finale, sono stati ospiti Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti, ma il vero protagonista è stato Rosario Fiorello, che ha affiancato Amadeus nella chiusura di un cerchio di successi. Fiorello si è dimostrato uno showman incredibile, capace di far ridere come pochi altri. Amadeus, padrone di casa, è stato elogiato per la sua professionalità e per le sue trovate geniali. Sarà difficile per il suo successore raccogliere il testimone.

Le pagelle dei finalisti di Sanremo 2024

Durante l’ultima serata del Festival, i finalisti hanno dato il meglio di sé. Ecco le nostre pagelle:

Angelina: La sua performance è stata impeccabile e la canzone “La noia” è stata prodotta in modo eccellente. Angelina si è dimostrata un’ottima performer. Voto: 9.

Annalisa: Nonostante la scelta di portare un pezzo simile ai suoi tormentoni precedenti, Annalisa ha dimostrato di essere una cantante talentuosa e credibile in qualsiasi genere musicale. Voto: 8.

Geolier: Nonostante le polemiche, la canzone di Geolier è orecchiabile, anche se il testo potrebbe richiedere un po’ di studio per essere compreso. Voto: 6.5.

Ghali: Il pezzo di Ghali ha funzionato molto bene e lui si è dimostrato un artista elegante. La trovata di Rich_ciolino è stata geniale. Voto: 8.5.

Irama: La canzone di Irama è cresciuta durante il Festival, ma non ha raggiunto la magia di “Ovunque sarai”. Nel complesso, è stato un buon Festival per lui. Voto: 7.

Altri finalisti e le loro performance

Oltre ai primi cinque classificati, anche gli altri finalisti hanno dato il massimo durante l’ultima serata del Festival:

Renga e Nek: La loro performance è stata divertente e hanno dimostrato di essere grandi professionisti. Voto: 6.5.

BigMama: La loro esibizione è stata sicura e hanno lasciato il segno. Siamo sicuri che questo Sanremo sia stato solo un trampolino di lancio per loro. Voto: 8.

Gazzelle: La canzone di Gazzelle ci ha colpito e ci ha letteralmente tramortito. Non sbaglia un colpo. Voto: 8.5.

Dargen D’Amico: Il suo brano è un mix tra dance ed elettronica e ha un messaggio politico. Voto: 7.

Il Volo: Il trio ha dimostrato il loro talento e la loro performance è stata coinvolgente. Voto: 7.5.

Loredana Bertè: La sua performance è stata potente e la canzone rimarrà nella storia del Festival. Voto: 9.5.

Negramaro: Nonostante il brano non sia il loro migliore, hanno dimostrato la loro grandezza sul palco. Voto: 7.

Mahmood: La sua canzone “Tuta gold” è stata la hit del Festival. Voto: 10.

Santi Francesi: Hanno dimostrato coerenza e professionalità durante tutto il Festival. Voto: 7.

Diodato: Il suo brano è cresciuto, ma non ha conquistato il nostro cuore. Voto: 6.5.

Fiorella Mannoia: La sua presenza scenica è stata straordinaria e la sua interpretazione è stata magistrale. Voto: 8.5.

Alessandra Amoroso: La sua canzone non ci ha ancora conquistato. Voto:

