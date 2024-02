Sanremo 2024: Angelina Mango trionfa e Geolier si piazza secondo, Annalisa terza

Angelina Mango trionfa al Festival di Sanremo 2024 con “La Noia”

Dopo cinque serate intense e ricche di emozioni, il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango. La cantante ha conquistato il pubblico, la giuria della stampa e delle radio con il suo brano “La Noia”. Non solo ha ottenuto il primo posto, ma ha anche ricevuto altri due premi. Al secondo posto si è classificato il rapper napoletano Geolier, mentre il terzo posto è stato conquistato da Annalisa.

Amadeus trionfa come conduttore e direttore artistico

La finale del Festival di Sanremo ha offerto una grande qualità musicale e spettacolare. Questo successo è stato possibile grazie al talento e alla professionalità di Amadeus, che ha dimostrato ancora una volta di essere un conduttore e direttore artistico eccezionale. Quest’anno è stato affiancato da Fiorello, che ha contribuito con le sue incursioni divertenti e come co-conduttore della finalissima.

Altri premi assegnati durante il Festival

Oltre alla vittoria di Angelina Mango, sono stati assegnati altri premi durante il Festival di Sanremo 2024. Loredana Bertè ha ricevuto il premio Mia Martini, intitolato alla sorella, assegnato dalla sala stampa del roof dell’Ariston. Il premio della Sala Stampa Lucio Dalla è stato invece assegnato ad Angelina Mango. Il premio per il miglior testo, il Premio Sergio Bardotti, è stato vinto da Fiorella Mannoia, mentre il Premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dai direttori d’orchestra, è andato a Angelina Mango.

Una finale ricca di ospiti e novità

Durante questa edizione del Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus si sono alternati come co-conduttori Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e, nella finale, Fiorello. Una delle novità più apprezzate è stata quella di far presentare i cantanti in gara direttamente dai loro colleghi estratti a sorte durante la seconda e terza serata. I presentatori hanno preso il loro ruolo molto seriamente, dimostrando il loro impegno e rispetto per l’evento.

La classifica finale dei cantanti in gara

Dopo una lunga maratona musicale, ecco la classifica finale dei 30 cantanti in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo:

Angelina Mango – “La Noia”

Geolier

Annalisa

Il Festival di Sanremo 2024 è stato un grande successo, con esibizioni di altissimo livello e momenti indimenticabili. Angelina Mango ha dimostrato di essere una cantante straordinaria e merita il suo trionfo. Non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le prossime sorprese e talenti che il Festival ci riserverà nelle prossime edizioni.

