Sanremo 2024: Scaletta finale e ordine esibizione cantanti

Finale del Festival di Sanremo 2024: la classifica completa sarà finalmente svelata

Questa sera si terrà la tanto attesa finale della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Dopo aver conosciuto solo le prime 5 posizioni nelle classifiche provvisorie, finalmente verrà decretato il vincitore finale. A decidere il risultato saranno tutte le componenti che hanno votato in questi giorni: la sala stampa tv e radio, la giuria della radio e il pubblico da casa con il televoto.

Amadeus, durante una conferenza stampa, ha commentato i fischi rivolti a Geolier dopo la sua vittoria nella serata delle cover: “I fischi nei confronti di un ragazzo di poco più di 20 anni li ho trovati ingiusti, lui si ricorderà quella serata per tutta la vita. Aveva costruito una bella performance con protagonisti importanti della scena musicale napoletana e ha vinto. I fischi sono sempre ingiusti. Ma penso che lui sia forte e anche quelli lo fortificheranno“.

Fiorello sarà il co-conduttore della serata finale

La serata finale sarà animata da Fiorello, che questa volta ricoprirà ufficialmente il ruolo di co-conduttore. Fino ad oggi, Fiorello ha regalato al pubblico alcune travolgenti incursioni sul palco dell’Ariston, come quella fuori programma nella serata delle cover. Si preannuncia quindi una serata scoppiettante. Fiorello ha dichiarato: “Sono molto felice di aver fatto parte di queste edizioni targate Amadeus, anche se lo scorso anno eravamo in ‘smart working’ da Roma. Questa sera gli ‘Amarello’ saranno per l’ultima volta insieme e per quanto mi riguarda ci sarà anche mia moglie e le mie figlie, un modo per celebrare l’avvenimento. Amadeus è abituato ad avere Giovanna in platea, io no“.

Ospiti e premi della serata finale

Durante la serata finale, sul palco dell’Ariston si esibiranno ospiti di grande prestigio. Tra di loro ci saranno Roberto Bolle, fresco di esibizione alla Royal Opera House di Londra, Luca Argentero, protagonista di Doc, e Gigliola Cinquetti, che porterà la canzone “Non ho l’età” per celebrare i 60 anni del brano. Inoltre, ci sarà un momento dedicato ai 100 anni della Radio e ai 70 anni della TV.

Prima di scoprire il vincitore, verranno assegnati diversi premi, tra cui il Premio Mia Martini, il Premio Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti e il Premio Giancarlo Bigazzi. Inoltre, all’Arena Suzuki si esibirà Tananai, mentre Tedua si esibirà sulla Costa Smeralda.

La finale vedrà l’esibizione di tutti gli artisti in gara, seguendo l’ordine stabilito. Tra di loro ci saranno Renga e Nek, Big Mama, Gazzelle, Dargen D’Amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sed, Mr Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, Bnkr44 e Rose Villain.

La finale del Festival di Sanremo 2024 si preannuncia emozionante e ricca di sorprese. Non ci resta che attendere per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione.

