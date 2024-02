Sanremo 2025: Il nome del conduttore svelato da Corona

Paolo Bonolis potrebbe sostituire Amadeus alla guida del Festival di Sanremo

Secondo Fabrizio Corona, noto personaggio del mondo dello spettacolo, Paolo Bonolis potrebbe essere il successore di Amadeus come conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Corona ha rivelato questa indiscrezione sulla testata Dillinger News, basandosi sulle informazioni che ha raccolto. Bonolis ha già esperienza nella conduzione del concorso canoro più prestigioso d’Italia, avendo già presentato due edizioni in passato.

Amadeus si dedicherà ad altri progetti dopo il successo del Festival di Sanremo

Amadeus, dopo il grande successo della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato che nel 2025 si dedicherà ad altri progetti. Nonostante la speranza della Rai che possa cambiare idea, il conduttore è convinto della sua scelta. Pertanto, la televisione di Stato ha un piano B: coinvolgere Paolo Bonolis. L’indiscrezione di Fabrizio Corona sembra essere fondata, considerando le recenti mosse del presentatore romano.

Paolo Bonolis potrebbe lasciare Mediaset e prendere in considerazione la conduzione del Festival di Sanremo

In un’intervista al quotidiano La Stampa, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti annunciando che il suo contratto con Mediaset scadrà a giugno e che molto probabilmente non lo rinnoverà. Nonostante i tentativi di Pier Silvio Berlusconi di trattenerlo, Bonolis ha dichiarato di aver bisogno di nuovi stimoli e di una pausa per riflettere sul suo futuro. Riguardo alla possibilità di condurre il Festival di Sanremo, Bonolis ha affermato che sarebbe interessato solo se la Rai gli offrisse un investimento importante e la libertà di portare qualcosa di nuovo all’Ariston. È possibile che Bonolis abbia già avuto contatti con la Rai per il futuro dopo Amadeus e che abbia ottenuto qualche garanzia. Questo potrebbe spiegare la sua decisione di prendersi una pausa da Mediaset proprio nel momento in cui si è reso vacante il posto di conduttore del Festival di Sanremo. Bonolis è considerato uno dei pochi nomi validi sul mercato televisivo che potrebbe non far rimpiangere Amadeus e che ha le competenze necessarie per organizzare un Festival nuovo e innovativo.

