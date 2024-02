“Sanremo: Angelina Mango e Frankie hi-Nrg rispondono al televoto”

Angelina Mango risponde alle polemiche sul televoto

La vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, ha affrontato le polemiche sul televoto in una conferenza stampa. Durante l’evento, ha risposto alle critiche espresse dal rapper Frankie hi-Nrg su Twitter riguardo alla sua vittoria. Il rapper aveva definito la vittoria di Mango come un “regalo” della “casta mediatica”.

La risposta di Angelina Mango

In risposta alle accuse di Frankie hi-Nrg, Angelina Mango ha dichiarato: “Mi dispiace molto per questo tweet. L’ha scritto Frankie hi-Nrg? Mi dispiace, perché lo stimo molto“. Con queste parole, la cantante ha mostrato rispetto per il rapper, nonostante le sue critiche. Ha anche sottolineato che apprezza il suo lavoro artistico.

La vittoria di Angelina Mango

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con la sua canzone emozionante e coinvolgente. La sua performance sul palco ha catturato l’attenzione del pubblico e dei giurati. La sua vittoria è stata il risultato di un lungo percorso di preparazione e impegno. La cantante ha dimostrato il suo talento e la sua passione per la musica, conquistando il pubblico con la sua voce potente e la sua presenza carismatica. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo dai fan e dai critici, che hanno elogiato la sua performance e il suo stile unico.

In conclusione, Angelina Mango ha risposto alle polemiche sul televoto con eleganza e rispetto. Ha dimostrato di essere una vincitrice degna del Festival di Sanremo 2024, conquistando il pubblico con la sua musica e la sua personalità. La sua vittoria è stata il risultato del suo talento e del suo duro lavoro, e non può essere ridotta a un “regalo” della “casta mediatica”. Angelina Mango ha dimostrato di essere un’artista di talento e di valore, pronta a conquistare il cuore di tutti con la sua musica.

