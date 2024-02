“Sanremo: il geolier fischiato durante l’esibizione, la coach rimane sbalordita dalla sua voce incredibile”

Geolier trionfa a Sanremo: la vittoria contestata e la risposta della vocal coach

La vittoria di Geolier alla serata cover di Sanremo ha suscitato polemiche e fischi da parte della platea dell’Ariston. Tuttavia, la vocal coach del rapper napoletano, Danila Satragno, è orgogliosa del lavoro svolto insieme e della crescita vocale di Geolier. In un’intervista con l’Adnkronos, Satragno ha sottolineato la determinazione e la disciplina del cantante, nonché la sua incredibile voce da baritono.

La genuinità di Geolier e la sua versatilità musicale

Satragno ha elogiato la genuinità di Geolier e la sua naturalezza nel cantare, nonostante la sua potente voce baritonale. Secondo la vocal coach, il rapper napoletano può esprimersi sia nel pop che nel rap, dimostrando una grande versatilità musicale. “Sta uscendo fuori una voce da baritono incredibile, e io ne sono molto orgogliosa”, ha spiegato Satragno.

Il successo di Geolier e il percorso con la vocal coach

Geolier è attualmente uno dei rapper più popolari e di successo in Italia, dominando le classifiche musicali del 2023. La sua vittoria a Sanremo è solo uno dei tanti traguardi raggiunti grazie al duro lavoro e alla dedizione sia del cantante che della sua vocal coach. Satragno ha sottolineato la determinazione di Geolier e la sua crescita vocale durante il percorso di lavoro insieme. “Sono felicissima per questo primo posto di Geolier, e di questo percorso che abbiamo fatto insieme, in cui lui si è dimostrato molto determinato, disciplinato, ed ha dimostrato una grande crescita vocale”, ha dichiarato Satragno.

In conclusione, nonostante le polemiche e i fischi ricevuti durante la serata cover di Sanremo, Geolier ha dimostrato di essere un artista talentuoso e versatile. Il suo successo è il risultato di un duro lavoro e di un percorso di crescita vocale affrontato insieme alla sua vocal coach, Danila Satragno. La vittoria a Sanremo è solo uno dei tanti traguardi raggiunti da Geolier, che continua a dominare le classifiche musicali italiane nel 2023.

