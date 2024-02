Sanremo: Televoto impazzito, paninoteca sconta Geolier

Televoto in tilt durante la finalissima del Festival di Sanremo 2024

La finalissima del Festival di Sanremo 2024 è iniziata con una sorpresa: il televoto è andato in tilt a causa dell’enorme quantità di voti ricevuti. Appena un’ora dopo l’inizio dello spettacolo, i centralini sono stati bloccati a causa dell’elevato numero di chiamate.

Il conduttore Amadeus ha colto l’occasione per comunicare per la prima volta l’intera classifica generale dei 30 cantanti in gara. Inaspettatamente, Sangiovanni si è trovato all’ultimo posto, mentre Geolier ha mantenuto la sua posizione in testa alla classifica. Tuttavia, il rapper napoletano ha suscitato molte polemiche nelle ultime ore. La sua vittoria nella serata delle cover contro Angelina Mango e la sua esibizione omaggio al padre Pino Mango hanno scatenato una pioggia di fischi da parte del pubblico presente al teatro Ariston e hanno generato forti polemiche sui social media.

La situazione si è ripresentata durante la finalissima, quando Amadeus ha annunciato il primo posto provvisorio di Geolier. Il rapper sembra essere imbattibile nel televoto, grazie al supporto dei suoi fan che stanno facendo di tutto per portarlo alla vittoria, adottando anche tecniche insolite. Su Instagram si è diffusa una storia condivisa da una paninoteca di Nola, in provincia di Napoli, che offriva uno sconto del 20% a chi avesse votato live per Geolier.

Il locale ha spiegato i passaggi da seguire per ottenere lo sconto e dare il proprio voto al rapper: “Arriva alla cassa e ordina i tuoi panini. Prima di pagare, vota live per Geolier mostrandoci i 5 voti”. Questa iniziativa ha dimostrato la determinazione del popolo napoletano (e non solo) nel vedere Geolier trionfare, contribuendo a raggiungere un record assoluto di voti per il Festival di Sanremo.

Tuttavia, a causa di un problema nell’invio dei voti tramite SMS, gli stessi artisti in gara sono dovuti intervenire. Annalisa, Ghali, Irama e molti altri hanno invitato i loro fan ad aspettare il messaggio di conferma per assicurarsi di aver votato correttamente.

Va sottolineato che la paninoteca in questione ha successivamente smentito l’iniziativa, affermando che si trattava di un “post goliardico”. Hanno spiegato sui loro profili social: “Pensate veramente che le persone comprino un panino da 10 euro, mettano 5 voti pagando 2,50 euro e risparmiano 2 euro?”.

Resta da vedere se Geolier riuscirà a conquistare il primo posto nella competizione o se i voti della Sala Stampa e delle Radio ribalteranno la situazione. La finalissima del Festival di Sanremo 2024 si preannuncia quindi avvincente e piena di sorprese.

