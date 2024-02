Sassuolo-Empoli 2-3: Gol, Risultato e Classifica

Colpo di scena a Sassuolo: l’Empoli vince 3-2 in trasferta

Empoli si impone per 3-2 sul Sassuolo in una partita emozionante che ha visto i toscani ottenere la vittoria grazie a un gol di testa di Bastoni al 94′. Gli ospiti hanno mostrato grande determinazione, portandosi in vantaggio due volte con Luperto all’11’ e Niang al 63′ su rigore. Tuttavia, il Sassuolo ha pareggiato entrambe le volte con il rigore di Pinamonti al 54′ e con Ferrari al 77′, prima di subire il gol decisivo nei minuti finali. Questa vittoria porta l’Empoli alla 13ª posizione in classifica con 25 punti, mentre il Sassuolo si trova al 17º posto a quota 20, a rischio retrocessione.

Empoli : 3

Sassuolo: 2

La cronaca della partita

La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti sin dai primi minuti. Dopo un gran tiro su punizione di Marin che ha impegnato il portiere del Sassuolo, è stato Luperto a portare in vantaggio l’Empoli all’11’ con un colpo di testa vincente. Il Sassuolo ha risposto con un tentativo di Matheus Henrique e un cross pericoloso di Cancellieri che ha colpito il palo. Il primo tempo è proseguito con azioni da ambo le parti, inclusa un’azione personale di Laurentié e un tentativo di Pinamonti su corner.

Nella ripresa, il Sassuolo ha reagito con determinazione e ha ottenuto un rigore trasformato da Pinamonti al 9′, pareggiando il punteggio. Tuttavia, l’Empoli ha ripreso il comando con un altro rigore trasformato da Niang al 18′. Il Sassuolo non ha mollato e ha pareggiato nuovamente con Ferrari al 32′. Il finale è stato elettrizzante, con il gol decisivo di Bastoni che ha regalato all’Empoli una vittoria preziosa in trasferta.

Marin: “Siamo felici di questa importante vittoria. Abbiamo lottato fino alla fine e siamo stati premiati con i tre punti.”

