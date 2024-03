Scandalo nel mondo dei VIP: Daniele Dal Moro attacca Antonella Fiordelisi

La fine di un’amicizia: Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi

La solida amicizia tra Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello, ha recentemente subito una brusca interruzione. Il legame tra i due si era consolidato al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip durante un momento di conflitto tra Dal Moro e Oriana Marzoli. Tuttavia, quando persino Marzoli è diventata amica di Dal Moro, quest’ultimo ha deciso di porre fine alla sua amicizia con Antonella.

I dettagli dello sfogo di Daniele Dal Moro contro Antonella Fiordelisi

Durante uno sfogo su Twitch, Daniele Dal Moro ha lanciato pesanti accuse contro Antonella Fiordelisi. Dal Moro ha iniziato ricordando un episodio avvenuto in un locale, esprimendo la sua frustrazione riguardo al modo in cui Antonella e altri gestiscono la propria immagine sui social. Ha sottolineato di non giudicare le persone per il loro seguito online, affermando di valere quanto loro. Dal Moro ha poi predetto che Antonella si renderà presto conto di aver perso un vero amico, sottolineando di aver speso una considerevole somma in un locale durante una serata in cui Antonella e altri erano presenti, senza contribuire al conto.

La rivelazione di Daniele Dal Moro su Antonella Fiordelisi

