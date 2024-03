Scavando nel Mondo Nascosto delle Barche da Diporto non Dichiarate

Nel cuore di un’operazione investigativa denominata ‘Hidden Yacht’, le Fiamme Gialle della sezione Operativa navale di Milazzo hanno fatto una rivelazione sorprendente riguardante possessori italiani di imbarcazioni da diporto immatricolate all’estero e non dichiarate al fisco.

Dall’Ombra alla Luce: Le 16 Barche Straniere Svelate

Attraverso scrupolosi accertamenti e indagini incrociate con le banche dati del Corpo, sono emerse ben 16 imbarcazioni straniere, principalmente provenienti da Francia, Belgio, Polonia e Regno Unito, mantenute segretamente da contribuenti italiani, senza alcuna menzione nelle loro dichiarazioni fiscali. Il valore complessivo dei beni sottratti all’occhio del fisco, accumulato nel corso di uno o più anni di imposta, ha raggiunto la mastodontica cifra di oltre 8 milioni e mezzo di euro. Le sanzioni previste per questa omissione vanno dal 3% al 15% del valore dell’attivo non dichiarato per ciascun anno fiscale.

In Prima Linea: Identificati i Responsabili

Coloro che hanno osato nascondere le proprie barche straniere ai fini fiscali non sono sfuggiti alla lente della legge. I responsabili, inclusivo di uno skipper professionista che ha utilizzato in modo continuativo l’imbarcazione estera per attività di charter su acque territoriali, sono stati segnalati ai competenti Reparti territoriali per le dovute azioni legali.

Un Viaggio nel Mondo Segreto delle Barche non Dichiarate

I dati raccolti in questa operazione rivelano un mondo oscuro e nascosto di barche da diporto immatricolate all’estero e ignorate nelle dichiarazioni fiscali italiane. Un mondo dove il lusso e la sregolatezza finanziaria si intrecciano, portando a scoperte sconcertanti che mettono in luce le sfide e le complessità del monitoraggio e del rispetto delle norme fiscali nel settore marittimo.