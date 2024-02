Scontro tra professori e allievi: la tensione sale nello studio di “Amici”

All’interno dello studio di “Amici” si accende una forte discussione tra quattro allievi – Ayle, Nahaze, Giovanni e Nicholas – e i due professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il motivo del confronto è il fatidico interrogativo: chi avrà accesso al serale del programma?

Il confronto accalorato

Anna Pettinelli prende la parola, rivolgendosi a Rudy Zerbi: “Tu non molli mai, eh?”. Zerbi replica con fermezza: “È importante che tu ti decida. È incredibile che a questo punto, a due puntate dalla fine, tu non abbia ancora preso una decisione su chi dovrebbe proseguire nel programma”. Pettinelli ribatte: “Io sto solo valutando, come stai facendo tu con Lil Jolie”.

Anche Alessandra Celentano interviene, indirizzandosi a Raimondo Todaro: “Raimondo, penso che dovresti dare a Nicholas la tua maglia. Hai sempre dimostrato di sostenerlo e credo che sia giusto premiarlo per questo impegno. Io penso che tu abbia già le idee chiare su chi meriti di andare avanti nel programma e Nicholas è uno di loro. È il momento di dimostrare coerenza e sostegno”. Todaro risponde: “Devo ancora valutare tutte le opzioni e capire quali siano i posti disponibili per il serale. Non posso fare promesse senza essere certo delle condizioni”.

Interviene la produzione per chiarire il quadro della situazione: ci sono quindici posti disponibili per il serale e attualmente ci sono diciassette concorrenti in gara. “Due di loro si dovranno purtroppo fermare qui” sottolinea Anna Pettinelli. Nicholas, visibilmente preoccupato, commenta con gli altri allievi: “La situazione si sta facendo davvero tesa, è inevitabile non sentirsi nervosi. Alla fine due dovranno uscire”. Giovanni rimane in silenzio, mentre Ayle, rivolgendosi ai professori, afferma con determinazione: “Dopo tutto quello che ho passato, so che dovrò lottare fino alla fine per conquistarmi un posto nel serale”.

