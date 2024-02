“Scontro tra Re Carlo e Principe Harry: il retroscena sulla visita che ha infiammato la famiglia reale”

Re Carlo III deluso dalla breve visita del Principe Harry

La recente visita del Principe Harry al Re Carlo III ha suscitato emozioni contrastanti nel sovrano. Dopo l’annuncio della sua diagnosi di cancro, Carlo ha accolto con gioia la visita del figlio, ma ha anche provato amarezza e nervosismo. L’incontro, durato solo 45 minuti, ha lasciato un senso di insoddisfazione nel Re, soprattutto considerando che Harry è rimasto a Londra solo per 26 ore senza incontrare altri membri della famiglia reale, come il fratello William, la cognata Kate Middleton e i loro nipoti. Inoltre, Harry è atterrato a Heathrow e si è diretto immediatamente a Clarence House per incontrare suo padre, interrompendo i piani già stabiliti di Carlo, che prevedevano la partenza per la tenuta nel Norfolk per continuare le cure contro il cancro.

Re Carlo III: un cambiamento di programma improvviso

Questo improvviso cambiamento di programma, imposto da Harry, ha causato nervosismo nel sovrano, che si è trovato di fronte a un “fatto compiuto”. Nonostante le buone intenzioni di Harry, la sua sorpresa organizzata in questo modo non è stata accolta nel migliore dei modi da Re Carlo. Dopo l’incontro con Harry, Carlo è finalmente partito per la tenuta di Sandringham con la Regina Camilla, dove è stato accolto calorosamente dal reverendo Paul Williams nella chiesa di Santa Maria Maddalena. In una dichiarazione diffusa sabato sera, Re Carlo ha ringraziato tutti coloro che gli hanno inviato messaggi di sostegno e auguri dopo l’annuncio della sua malattia, sottolineando il conforto e l’incoraggiamento che tali pensieri gentili hanno portato a lui e alla sua famiglia. In particolare, Carlo ha espresso la sua ammirazione per gli enti di beneficenza che sostengono i malati di cancro e le loro famiglie. Questo sostegno e questa consapevolezza sono stati descritti come “incoraggianti” dal sovrano, che ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto in un momento così difficile.

