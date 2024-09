Scoperta dell’identità dell’imputato: il caso Piscitelli si complica con la rogatoria argentina

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’udienza del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come ‘Diabolik’, ha avuto un importante sviluppo grazie alla risposta delle autorità argentine. Un’informativa del PM Mario Palazzi ha svelato che l’imputato Raul Esteban Calderon ha utilizzato un’identità falsa in Italia. Il caso, che ha suscitato grande interesse pubblico e mediatico, ha visto emergere nuove informazioni riguardanti la vera identità dell’imputato. Con questo articolo, approfondiremo gli ultimi sviluppi del processo, l’importanza della rogatoria e le testimonianze presentate in aula.

I fatti del delitto Piscitelli

Il 7 agosto 2019, il parco degli Acquedotti a Roma è stato teatro di un omicidio che ha scosso l’opinione pubblica: Fabrizio Piscitelli, un noto esponente del narcotraffico e della criminalità organizzata, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. L’indagine ha rapidamente puntato il mirino su Raul Esteban Calderon, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e di detenzione abusiva di armi. Dopo lunghi mesi di inchiesta, le autorità italiane hanno richiesto assistenza legale alle autorità argentine attraverso una rogatoria internazionale, per verificare l’identità imminente dell’imputato e raccogliere ulteriori elementi probatori.

Durante l’udienza, il PM Mario Palazzi ha presentato i risultati della rogatoria, rivelando che l’identità di Calderon è in realtà quella di Gustavo Aleandro Musumeci, nato a Buenos Aires il 30 aprile 1970. Questo elemento getta una nuova luce sull’intero procedimento, suggerendo che l’imputato aveva esigenze di occultamento, rendendo così più complesso il suo profilo criminale. L’utilizzo di identità false in ambito criminale è un’operazione comune tra membri di organizzazioni mafiose e cartelli della droga, e la scoperta di un nome falso mette in evidenza l’inaffidabilità delle informazioni stesse fornite dall’imputato.

La difesa e le sue argomentazioni

L’avvocato difensore, Eleonora Nicla Moiraghi, ha preso la parola ribadendo che non vi sono novità sostanziali rispetto alle informazioni già emerse durante il corso del processo. Secondo la difesa, la questione dell’identità dell’imputato era già stata sollevata in precedenti testimonianze, in particolare quella dell’ex compagna Rina Bussone, ora sottoposta a un programma di protezione. Bussone aveva raccontato ai giudici come durante delle telefonate con la famiglia in Argentina, Raul fosse stato nominato con il nome di Gustavo. Pertanto, la difesa ritiene che le argomentazioni del PM non aggiungano elementi di rilievo al caso, ma piuttosto amplifichino le questioni già note.

Inoltre, l’avvocato ha annunciato che la risposta alla rogatoria sarà sottoposta a ulteriori considerazioni critiche da parte della difesa, evidenziando che permangono delle criticità che non sono state completamente risolte. Questa strategia legale solleva interrogativi sulla gestione delle prove presentate e su come potrebbero influenzare l’esito finale del processo. La difesa ha la possibilità di contestare le evidenze portate in aula dal PM, cercando così di smontare l’impianto accusatorio.

Rinvii e testimoni indisponibili

L’udienza è stata rinviata al prossimo 23 ottobre, dando il tempo necessario a entrambe le parti di riflettere sugli sviluppi del processo. La questione è ulteriormente complicata dalla mancanza di testimoni chiave, come Fabio Gaudenzi, richiamato dalla difesa, che risulta irreperibile. L’inaccessible Gaudenzi avrebbe dovuto fornire dichiarazioni che potrebbero essere cruciali per la difesa, evidenziando ulteriormente la frustrazione degli avvocati nell’affrontare questa situazione.

La difficoltà di reperire testimoni e la continua evoluzione del caso contribuiscono a un’atmosfera di tensione in aula, dove ogni nuova informazione potrebbe rivelarsi decisiva. Questo prolungato dibattito legale non solo tiene alta l’attenzione della stampa e degli osservatori, ma solleva anche questioni più ampie relative alla giustizia e alla criminalità organizzata. Gli sviluppi futuri saranno monitorati con particolare attenzione, poiché potrebbero influenzare non solo la sorte dell’imputato, ma anche l’immagine della lotta dello Stato contro il crimine organizzato.