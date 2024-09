Scoperta una discarica abusiva a Prima Porta: trovati rifiuti e cani maltrattati, denunciato un uomo

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

In un’operazione mirata alla tutela ambientale, i carabinieri della stazione Roma Prima Porta e il personale del Nucleo forestale hanno scoperto una discarica abusiva in un’area privata. L’intervento ha rivelato un gravissimo scenario in cui erano accatastati elettrodomestici, pezzi di veicoli e rifiuti di vario genere, insieme a tre cani in condizioni critiche. Un 45enne egiziano è stato denunciato per diverse violazioni.

Una discarica abusiva nel cuore di Prima Porta

L’intervento delle autorità

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione Roma Prima Porta, coadiuvati dai colleghi del Nucleo forestale e dal personale di Acea e della ASL Roma 1, nel quadro di un progetto di controllo e salvaguardia dell’ambiente. Durante i controlli, gli agenti si sono imbatuti in un terreno privato di circa due ettari, dove è stata rinvenuta una discarica abusiva, un vero e proprio scempio ecologico.

Il macabro spettacolo dei rifiuti

All’interno del sito sono stati trovati una nutrita varietà di rifiuti, che spaziavano da elettrodomestici obsoleti come frigoriferi e lavatrici a componenti meccanici di veicoli, lattine di vernice, rifiuti metallici e plastici, fino a pneumatici usati accatastati senza alcuna logica. La situazione ha allarmato gli esperti della ASL, che hanno sottolineato i rischi per la salute pubblica e l’ambiente risultanti da tale accumulo di rifiuti, in particolar modo quelli pericolosi.

Il salvataggio di tre cani maltrattati

Cani abbandonati in condizioni critiche

Durante l’operazione di bonifica, i carabinieri hanno anche scoperto la presenza di tre cani molossoidi, due pitbull e un corso, che si trovavano sottoposti a maltrattamenti e a condizioni di semi-abbandono. Gli animali presentavano evidenti segni di ferite e malessere, un chiaro indicatore delle condizioni precarie in cui sono stati mantenuti.

Liberazione e assistenza veterinaria

Uno dei cani, in particolare, era costretto a vivere legato a una catena così corta da non permettergli di muoversi liberamente, evidenziando un caso grave di custodia inadeguata. I militari hanno immediatamente provveduto a mettere in salvo i tre animali, per poi affidarli ai servizi veterinari della ASL Roma 1, che si occupano di fornirgli le cure necessarie per la loro riabilitazione.

Le conseguenze legali per il responsabile

Denunciato un 45enne egiziano

Al termine delle operazioni di accertamento, il 45enne egiziano, ritenuto responsabile della discarica abusiva e delle condizioni inaccettabili in cui erano tenuti i cani, è stato denunciato. Le accuse a suo carico includono occupazione abusiva di terreno, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, con specifico riferimento alla miscelazione di rifiuti pericolosi.

La responsabilità civile e penale

La denuncia non solo sottolinea l’importanza della protezione dell’ambiente, ma anche la necessità di tutelare i diritti degli animali, spesso vittime di maltrattamenti in contesti simili. Le autorità si sono impegnate a garantire che simili episodi non si ripetano, riflettendo l’urgenza di strategie solidi per prevenire il proliferare di discariche abusive e di maltrattamenti nei confronti degli animali.