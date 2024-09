Scopri il mondo dell’energia nucleare: tour guidato negli impianti Sogin per la Notte dei ricercatori

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’energia nucleare è spesso avvolta da un velo di mistero e pregiudizi. Tuttavia, per chi è curioso di scoprire il funzionamento di questi impianti, un’opportunità unica si presenta il 27 settembre, in occasione della Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Sogin, l’azienda di Stato specializzata nel decomissioning degli impianti nucleari e nella gestione dei rifiuti radioattivi, aprirà le porte dei propri impianti all’interno del centro ricerche Enea, situato alle porte di Roma. L’evento è dedicato quest’anno ai novant’anni dalla scomparsa della celebre scienziata MARIE CURIE, pioniera della radioattività.

Visita agli impianti nucleari: un’opportunità per tutti

Iscrizioni e percorsi di visita

Chi fosse interessato a partecipare all’evento potrà iscriversi sul sito ufficiale di Sogin. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 22 settembre o al raggiungimento della capienza massima, fissata a 150 partecipanti. In totale sono previsti due percorsi di visita, ciascuno della durata di circa un’ora, che offriranno un’immersione affascinante nel mondo dell’energia nucleare.

Il primo percorso, denominato “tour Sogin“, si svolgerà all’interno delle celle calde dell’impianto Opec-1. Questa struttura, attualmente in fase di dismissione, ha rappresentato per anni il fulcro delle prime attività di ricerca nucleare italiane. I visitatori potranno osservare da vicino alcune attrezzature storiche utilizzate nelle operazioni di decommissioning.

Il secondo tour avrà luogo presso i laboratori e gli impianti della controllata Nucleco, dove vengono gestiti i rifiuti radioattivi generati dallo smantellamento degli impianti nucleari e dalle operazioni quotidiane nei settori della medicina, dell’industria e della ricerca. Entrambi i percorsi rappresentano un’opportunità per esplorare come la scienza e la tecnologia possano integrarsi in modo sicuro e responsabile.

Dettagli pratici per i partecipanti

È importante notare che i turni di visita sono programmati tra le 16.00 e le 20.30, e chiunque desideri partecipare dovrà prenotarsi a uno solo dei percorsi indicati. Durante la registrazione, i partecipanti dovranno fornire i propri dati personali e caricare una copia del documento d’identità. Inoltre, l’accesso al tour di Nucleco è consentito anche ai minori a partire dai sei anni, purché accompagnati da un adulto.

Questa iniziativa non solo stimola l’interesse per la scienza, ma promuove anche una maggiore consapevolezza riguardo alla gestione dei rifiuti nucleari e alla loro sicurezza.

Eventi coinvolgenti e dimostrazioni scientifiche

Esperienze pratiche per i partecipanti

La Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici non sarà una semplice visita passiva. I partecipanti avranno l’opportunità di assistere a esperimenti e dimostrazioni scientifiche condotte da esperti del settore. Questo coinvolgimento attivo permetterà di comprendere meglio il lavoro fondamentale svolto dai tecnici di Sogin e Nucleco nella gestione degli impianti nucleari e dei rifiuti radioattivi.

Dai processi di stoccaggio nei depositi temporanei fino alla sistemazione definitiva nel deposito nazionale, i visitatori potranno apprendere come viene garantita la massima sicurezza in ogni fase del lavoro. La scienza nucleare non è solo un argomento accademico; le sue applicazioni quotidiane in settori come la medicina e l’industria dimostrano la sua rilevanza nella vita di tutti i giorni.

Un approccio trasparente alla scienza

Attraverso queste esperienze pratiche, Sogin e Nucleco si propongono di scolpire un’immagine più chiara e comprensibile della scienza nucleare, contribuendo a ridurre il divario tra la percezione pubblica e la realtà del settore. Questo approccio trasparente è fondamentale per costruire fiducia e consapevolezza sulla gestione della produzione e dello smantellamento delle centrali nucleari.

Spazio espositivo al NET Village: un’importante iniziativa culturale

Collaborazione e visibilità

Venerdì 27 e sabato 28 settembre, Sogin prenderà parte anche alla kermesse presso il NET Village alla Città dell’Altra Economia di Roma. Questa partecipazione è parte di un progetto più ampio, denominato NET – ScieNcE Together, che riunisce importanti enti pubblici di ricerca e università italiane. Durante questi giorni, i visitatori potranno visitare uno spazio espositivo dedicato, dove sarà possibile approfondire le tematiche legate all’energia nucleare.

Dimostrazioni e modelli informativi

L’esposizione comprenderà modelli in scala del reattore e dell’edificio turbina della centrale di CAORSO , offrendo un’opportunità unica di comprendere meglio il funzionamento di una centrale nucleare e le procedure che ne regolano lo smantellamento. Si tratterà di un’occasione non solo didattica, ma anche di discussione aperta sulle sfide attuali e future legate al settore nucleare.

Partecipare a questi eventi rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per avvicinarsi a un tema di rilevanza globale, combinando cultura, scienza e sicurezza in un’unica esperienza coinvolgente e istruttiva.