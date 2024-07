“Scout 17enne di Carpi ricoverato a Bolzano per incidente nella gola Bletterbach”

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Uno scout 17enne di Carpi è stato ricoverato con ferite serie all’ospedale di Bolzano dopo un incidente nella gola Bletterbach. L’episodio ha suscitato preoccupazione e richiesto un intervento immediato da parte dei soccorritori.

Dinamica dell’Incidente Ancora da Ricostruire

La dinamica dell’incidente che ha coinvolto lo scout resta al momento da ricostruire da parte delle autorità competenti. Tuttavia, sembra che il giovane scout, durante un’attività del suo gruppo, abbia attraversato un ponte coperto nella gola e si sia aggrappato a un ramo di albero che, purtroppo, si è spezzato sotto il suo peso.

Intervento Tempestivo del CNSAS

Dopo la caduta di circa tre metri, il ragazzo ha temporaneamente perso i sensi al momento dell’impatto al suolo. Fortunatamente, due uomini del CNSAS della Bassa Atesina sono stati prontamente attivati e calati sul luogo dell’incidente tramite l’elicottero Pelikan 1, utilizzando il verricello per raggiungere il giovane scout.

Trasporto in Ospedale per le Cure Necessarie

Una volta forniti i primi soccorsi sul posto, il ferito è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L’équipe medica sta monitorando attentamente le condizioni dello scout per garantirne il miglior recupero possibile.

Conclusioni

L’incidente occorso allo scout 17enne di Carpi nella gola Bletterbach ha evidenziato l’importanza dell’intervento veloce e coordinato dei soccorritori in situazioni di emergenza. Si auspica ora una pronta guarigione per il giovane coinvolto e che possa presto tornare alla normalità delle sue attività quotidiane. L’episodio sottolinea, inoltre, l’importanza della sicurezza e della prudenza in ogni attività all’aria aperta.