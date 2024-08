Segreti del successo del Premio Ischitella-Pietro Giannone: la giuria e le loro biografie

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Il Premio Ischitella-Pietro Giannone si distingue per la sua rigorosa selezione delle raccolte poetiche nei dialetti d’Italia, rappresentando un’importante manifestazione culturale che celebra la tradizione poetica locale. Questo articolo esplora i componenti della giuria, che con impegno e dedizione valutano le opere in concorso. I membri della giuria, attivi nel panorama letterario, operano senza compenso economico, eccezion fatta per il soggiorno nella suggestiva Ischitella durante i festeggiamenti del Premio.

La giuria del Premio Ischitella

Composizione e ruolo della giuria

La giuria del Premio Ischitella-Pietro Giannone è composta da individui di spicco nel campo della letteratura, ognuno con un bagaglio culturale e professionale di rilievo. Il presidente onorario è l’Avvocato Franzo Grande Stevens, un cittadino onorario di Ischitella, che ha un’importante carriera nel diritto e nella cultura. A lui si affianca il presidente della giuria, il professor Rino Caputo, docente di Letteratura Italiana all’Università di Roma Tor Vergata. Caputo, con le sue expertise accademiche, attribuisce un valore sostanziale alla selezione dei testi, garantendo che le opere rispettino gli alti standard letterari previsti dal Premio.

In aggiunta a Caputo, la giuria è composta da critici e poeti, tra cui Manuel Cohen, Anna Maria Curci, Vincenzo Luciani, Giuseppe Massara, Marcello Teodonio e Cosma Siani. Ciascuno dei membri contribuisce con le proprie competenze e conoscenze specifiche, creando un ambiente di valutazione diversificato e ricco di sfumature culturali. La loro dedizione si riflette non solo nella lettura e nella valutazione delle raccolte, ma anche nella volontà di sostenere nuove voci poetiche e preservare i dialetti italiani.

L’importanza del soggiorno ad Ischitella

Il soggiorno ad Ischitella durante la manifestazione non è solo un momento di celebrazione, ma offre anche un’opportunità di scambio culturale. La bellezza del paesaggio garganico e l’atmosfera suggestiva della città arricchiscono l’esperienza dei giurati, favorendo interazioni e discussioni sulla poesia, sulla cultura e sulle tradizioni del posto. Il legame tra il Premio e il territorio di Ischitella è fondamentale: il riconoscimento di opere poetiche in dialetto riflette l’importanza di preservare il patrimonio linguistico della zona, stimolando la crescita di un’intera comunità culturale.

Profili dei giurati

Prof. Rino Caputo: un esperto della letteratura italiana

Nato a Ischitella nel 1947, Rino Caputo ha una carriera accademica consolidata, avendo già ricoperto importanti ruoli presso varie istituzioni. La sua vasta esperienza include la pubblicazione di svariati saggi su grandi autori della letteratura italiana e nordamericana, rendendolo una figura di riferimento nel mondo accademico. Caputo è stato anche in grado di interagire con il panorama internazionale, contribuendo a diffondere la cultura letteraria italiana oltre i confini nazionali. La sua autorevolezza è testimoniata dal suo impegno nei centri di studio e dalle collaborazioni con riviste di letteratura.

Manuel Cohen: critico e saggista

Manuel Cohen è conosciuto come uno dei massimi esperti della poesia neo-dialettale, con sempre maggiore attenzione verso le lingue minoritarie. Il suo lavoro come critico e saggista ha portato a importanti pubblicazioni e antologie, testimoniando il suo forte impegno nel valorizzare le tradizioni poetiche italiane. Cohen è anche un noto collaboratore di riviste di critica e cultura dialettale, dove espone le sue idee e riflessioni sulla poesia contemporanea.

Anna Maria Curci: la voce della nuova poesia

Anna Maria Curci, poetessa e docente di letteratura tedesca, ha pubblicato diverse raccolte poetiche e traduzioni di autori di lingua tedesca. La sua attività editoriale e di curatela si traduce in un prezioso contributo alla diffusione della poesia contemporanea, specialmente nel contesto di nuove ondate di espressione poetica. La sua presenza nella giuria del Premio Ischitella arricchisce il dibattito culturale, portando una sensibilità diversa e unica.

Vincenzo Luciani: una carriera nel giornalismo e nella poesia

Vincenzo Luciani ha speso la sua vita dedicandosi al giornalismo, alla poesia e alla promozione culturale. La sua esperienza come fondatore e direttore di riviste e mensili di poesia ha avuto un ruolo cruciale nell’animazione della scena culturale italiana. Luciani ha una profonda connessione con Ischitella e ha dato voce alle tradizioni locali attraverso opere poetiche in dialetto, affrontando temi contemporanei e universali.

Giuseppe Massara: l’italiano d’America

Giuseppe Massara ha dedicato la sua carriera accademica allo studio delle relazioni tra la letteratura italiana e quella statunitense, divenendo un pioniere della letteratura di emigrazione in Italia. La sua ricerca, che combina insegnamento e scrittura, ha contribuito a definire l’immagine italiana nei contesti anglosassoni. Massara scrive in diverse lingue e dialetti, portando avanti una tradizione di scambio culturale che arricchisce il panorama della poesia italiana.

Cosma Siani e Marcello Teodonio: esperti della letteratura

Cosma Siani, docente di lingua inglese, ha un’importante carriera di ricerca e pubblicazione nel campo della poesia e del dialetto. Le sue opere accademiche offrono un prezioso approfondimento sulle lingue e tradizioni della poesia. Marcello Teodonio è un’autorità riconosciuta nello studio della letteratura romanesca, con pubblicazioni significative dedicate a grandi autori come Giuseppe Gioachino Belli. Entrambi i giurati portano un’accurata analisi e una passione per la letteratura che arricchisce il lavoro della giuria del Premio Ischitella.

Il Premio Ischitella-Pietro Giannone rimane un punto di riferimento per la poesia dialettale italiana, grazie all’impegno e alla passione di questi esperti giurati, che contribuiscono a celebrare e preservare un patrimonio culturale di inestimabile valore.