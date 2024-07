Sentenza corte d’appello: riduzione pena per “Faida tra trapper”

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano ha rivelato dettagli scioccanti riguardo a una violenta faida tra trapper, evidenziando un’escalation di violenza e giustizia spettacolo.

Brutale Pestaggio e Sentenza

Nella motivazioni della sentenza emessa il 17 giugno, la Corte ha descritto il pestaggio del trapper Baby Touché come un atto di brutalità in cui la vittima è stata malmenata, vilipesa e sbeffeggiata, con video e scritte diffusi sui social. Il trapper padovano è stato chiuso all’interno di un’auto in un violento atto perpetrato da Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue, insieme alla sua crew.

Riduzione Della Pena e Motivazioni

In seguito al processo d’appello, la pena di Simba è stata leggermente ridotta da 4 a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. L’accusa principale riguardava lesioni e rapina in relazione a un’aggressione avvenuta a Milano nel marzo 2022. L’atto era finalizzato a sfregio e punizione nei confronti di un membro del gruppo rivale di Baby Touché.

Giustificazione della Corte

La Corte ha deciso di ridurre le pene per Simba e gli altri imputati come segnale di fiducia, considerando le manifestazioni di resipiscenza e il risarcimento offerto alla vittima. Simba è stato individuato come l’artefice degli agguati, ma le attenuanti hanno influito sulla decisione della Corte.

Sentenza per la ragazza imputata

Una ragazza coinvolta nell’aggressione è stata condannata senza riduzione della pena, in quanto ritenuta poco propensa a un cambiamento positivo, segno di un serio disagio personale. Come altri imputati, dovrà seguire un percorso rieducativo nell’interesse della comunità.

Questo è solo uno degli episodi che svelano la violenta realtà di certi ambienti, con la giustizia che cerca di bilanciare la punizione con l’opportunità di redenzione.