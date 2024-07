Sentenza d’appello per Lucano: la reazione dell’europarlamentare

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La serenità di Mimmo Lucano di fronte al ricorso in Cassazione

L’europarlamentare Mimmo Lucano affronta con serenità il ricorso in *Cassazione presentato dalla Procura generale di Reggio Calabria nei confronti della sentenza emessa nell’ottobre scorso, la quale riguardava l’assoluzione dell’attuale sindaco di Riace da gravi accuse.*

La condivisione della Procura generale e la soddisfazione di Lucano

Lucano esprime la sua soddisfazione per il fatto che la *Procura generale abbia condiviso l’assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria relativamente alle gravi ipotesi di reato, quali associazione per delinquere, peculato, abuso d’ufficio e falso, legate alla sua attività di sindaco. Questi addebiti non sono stati impugnati dalla Procura generale, confermando così l’innocenza di Lucano in modo definitivo.*

