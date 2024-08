Sequestrati a Bari oltre 67mila prodotti non conformi: l’allerta su giocattoli e cosmetici nocivi

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Redazione

Le forze dell’ordine di Bari hanno recentemente portato a termine un’operazione significativa nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, sequestrando circa 67mila articoli pericolosi. Tra questi, figurano giocattoli e cosmetici privi della necessaria attestazione di conformità CE, aumentando le preoccupazioni riguardo la loro potenziale pericolosità. L’operazione, condotta dai finanzieri del comando provinciale, è stata supportata da avanzate tecnologie informatiche e una rete di intelligence sul territorio.

L’operazione delle Fiamme Gialle a Bari

Strategia investigativa e metodi di controllo

L’operazione avviata dalle Fiamme Gialle si è svolta su diversa scala, coinvolgendo un’attività di intelligence mirata a scoprire prodotti non conformi in vari esercizi commerciali locali. Grazie all’ausilio di strumenti informatici e alla raccolta di informazioni specifiche, i finanzieri hanno potuto monitorare il mercato e individuare i punti vendita che proponevano articoli privi delle garanzie necessarie alla loro commercializzazione.

Le operazioni di controllo si sono concentrate principalmente su due tipologie di prodotti: i giocattoli, con oltre 65mila articoli sequestrati, e i cosmetici, come creme e lozioni, che hanno visto il ritiro di circa 1.600 unità. Questi prodotti, venduti senza la dichiarazione di conformità CE, destano preoccupazione per la salute pubblica, poiché potrebbero contenere sostanze dannose o allergeni non dichiarati.

La sinergia tra tecnologia e intervento fisico sul territorio ha reso possibile un controllo più efficace e tempestivo, evidenziando un approccio proattivo della Guardia di Finanza nella salvaguardia dei consumatori.

I rischi per la salute collegati ai prodotti sequestrati

Il pericolo del Lilial nei cosmetici

Uno degli ingredienti problematici emersi dai controlli è il Lilial, noto anche con il nome scientifico di Butylphenyl Methylpropional. Questo composto chimico è frequentemente utilizzato nell’industria della profumeria e della cosmesi per le sue proprietà aromatiche. Tuttavia, la sua presenza nei cosmetici sequestrati ha sollevato preoccupazioni significative in quanto, dal primo marzo 2022, è stato inserito nell’elenco delle sostanze vietate dalla Commissione Europea, essendo riconosciuto come cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione.

Il fatto che questo ingrediente fosse presente in cosmetici privi di misure di sicurezza adeguate mette in discussione non solo la qualità dei prodotti stessi, ma anche la salute dei consumatori, in particolare dei gruppi più vulnerabili come bambini e donne in gravidanza. Il divieto dell’uso di tali sostanze nel mercato europeo è stato stabilito per proteggere i consumatori dai potenziali effetti nocivi a lungo termine di esposizioni continuate a queste sostanze tossiche.

L’importanza dell’etichettatura e della conformità CE

Il contrabbando di prodotti privi di conformità CE rappresenta un grave rischio, in quanto la certificazione garantisce che i prodotti siano stati testati e rispondano agli standard di sicurezza europei. La mancanza di tale attestazione non solo può implicare l’uso di materiali pericolosi, ma anche pratiche commerciali ingannevoli nei confronti dei consumatori. Il caso di Bari è un chiaro esempio di come le autorità stiano affrontando missioni per assicurare che tutti i prodotti sul mercato rispettino gli standard di sicurezza, garantendo la salute e la protezione dei cittadini.

Queste azioni diligentemente intraprese dalle Fiamme Gialle non solo salvaguardano i diritti dei consumatori, ma inviano anche un messaggio forte a tutti coloro che pensano di aggirare le normative di sicurezza, favorendo pratiche commerciali più rigide e responsabili nel settore del commercio al dettaglio.