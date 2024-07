Sequestrati Prodotti Ittici e Alimentari a Cortina d’Ampezzo: La Cronaca dell’Operazione della Guardia Costiera

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nell’ambito di un’operazione mirata a tutelare la filiera della pesca, la Guardia Costiera di Venezia ha proceduto al sequestro di una significativa quantità di prodotti ittici e alimentari nella zona di Cortina d’Ampezzo. L’obiettivo principale è stato contrastare pratiche illegali che potrebbero compromettere la qualità dei prodotti ittici, in particolare quelli appartenenti alla tipicità “made in Italy”, a vantaggio dei consumatori finali.

Controlli nei Ristoranti di Renome

In stretta collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, i militari della Capitaneria di Porto, affiancati dal personale del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Ulss n. 1 Dolomiti, hanno condotto controlli presso rinomati ristoranti della zona. Durante tali ispezioni, è emerso un quadro preoccupante.

Prodotti Sequestrati e Sanzioni Applicate

Tra i prodotti sottoposti a sequestro figurano varietà di pregiate specie ittiche come branzini, ricciole, seppie, calamari, gamberi rossi, polpo, salmone, oltre ad altri prodotti alimentari non ittici. In seguito alle irregolarità riscontrate, sono state emesse otto sanzioni amministrative per un importo complessivo di 22.000 euro e eseguiti tre sequestri per un totale di 1.400 chilogrammi di merce.

Mancanza di Tracciabilità e Scadenze Superate

Soprattutto preoccupante è emerso il fatto che tutti i prodotti sequestrati erano privi delle informazioni minime di tracciabilità, essenziali in ogni fase della catena commerciale. Inoltre, diversi prodotti non risultavano conformi alle normative vigenti in materia di etichettatura, presentando scadenze superate o mancanti.

Questa operazione mirata della Guardia Costiera di Venezia rappresenta un importante passo nella difesa della qualità e della sicurezza alimentare, nonché nella protezione del consumatore finale, garantendo il rispetto delle norme e delle procedure previste per la commercializzazione dei prodotti ittici e alimentari. Segui tutte le ultime novità su ANSA per rimanere aggiornato sulle cronache regionali e nazionali.