Settore cosmetico: fatturato previsto oltre i 16 miliardi nel 2024 e significativo aumento nei consumi

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’industria cosmetica italiana si appresta a chiudere il 2024 con risultati straordinari, con un fatturato totale stimato di 16,7 miliardi di euro, in crescita del 10,5% rispetto all’anno precedente. Le aspettative per il 2025 sono indicate da un’ulteriore espansione, con un aumento del 8% che porterà il fatturato a toccare quota 18,1 miliardi. Questi dati, presentati da Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, riflettono un’evoluzione positiva del settore, grazie anche all’andamento favorevole delle esportazioni che si prevede raggiungano 8,1 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto al 2023.

analisi dell’industria cosmetica durante la milano beauty week

La Milano Beauty Week ha ospitato la 47ª edizione dell’Indagine congiunturale, un evento semestrale che offre un’analisi approfondita sulla situazione del mercato cosmetico. Grazie a questi studi, è possibile ottenere una panoramica chiara sulle tendenze in atto e sulle dinamiche dei consumi. Le stime per il 2024 e 2025 suggeriscono un settore in salute, con il mercato interno dei cosmetici destinato a un incremento significativo. La previsione per la chiusura del 2024, con un valore di 13,4 miliardi di euro, evidenzia un incremento del 7% rispetto al 2023. Questo trend positivo è fondamentale per l’industria, poiché riflette non solo la ripresa post-pandemia, ma anche il crescente interesse verso i prodotti di bellezza da parte degli italiani.

trend di consumo e canali distributivi in crescita

Un aspetto rilevante dell’analisi riguarda l’andamento dei canali distributivi. Gli studi evidenziano una crescita costante in quasi tutti i settori. Per il 2024, la profumeria mostra un incremento del 10,2%, raggiungendo i 2,8 miliardi di euro. Anche l’e-commerce continua a farsi strada nel mercato, con un previsto aumento del 10,7%, per un valore che si attesta a circa 1,2 miliardi di euro. L’erboristeria, pur essendo un segmento più piccolo, registra un notevole +7,4%, con un valore di oltre 420 milioni di euro. La grande distribuzione mantiene il primato con 5,5 miliardi di euro, sebbene l’incremento previsto per il 2024 sia del 5,3%. La farmacia, consolidata al terzo posto, chiuderà il 2024 a 2,2 miliardi, segnando un aumento del 7,2%.

canali professionali e vendite dirette: uno sguardo ai dati

In aggiunta ai canali di vendita tradizionali, i canali professionali mostrano anch’essi segnali incoraggianti. I saloni di acconciatura chiuderanno il 2024 con un incremento del 5%, portando il valore stimato a quasi 620 milioni di euro. I centri estetici segnalano una crescita stimata del 6,1%, con un valore di consumi che si avvicina ai 220 milioni di euro. Le vendite dirette, sebbene con un incremento più contenuto del 0,9%, supereranno i 350 milioni di euro, dimostrando una resilienza nel mercato.

Questi dati delineano un settore cosmetico in netta espansione, che si prepara a conquistare nuove quote di mercato sia a livello nazionale che internazionale. I vari canali distributivi rispondono in modo efficace alle esigenze dei consumatori, segnalando un futuro promettente per l’industria della bellezza.