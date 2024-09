Sgombero di tendopoli abusiva ad Ostia: intervento delle forze dell’ordine per ripristinare la legalità

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Le forze dell’ordine del X Distretto del Lido hanno recentemente effettuato un importante intervento di sgombero su una tendopoli abusiva situata sulla spiaggia di Ostia, precisamente nell’area nota come spiaggia “verde”, in prossimità dell’ex Faber Beach. Questo intervento è stato realizzato in risposta a numerose segnalazioni da parte dei cittadini, e ha portato alla rimozione di tre tende da campeggio che erano state montate da alcuni giorni.

Il contesto dell’intervento

Una problematica persistente

Ostia, località balneare di Roma, ha da tempo affrontato problemi legati all’occupazione abusiva di aree pubbliche, specialmente lungo il litorale. Nei pressi dell’ex colonia Vittorio Emanuele, area già segnata da criticità sociali, vi sono stati frequenti casi di accampamenti da parte di senza fissa dimora. Queste situazioni hanno destato preoccupazione non solo tra i residenti ma anche tra gli attivisti, che hanno sollecitato l’intervento dell’amministrazione comunale per tutelare la legalità e la sicurezza della zona. In primavera, il gruppo civico ‘Noi‘ aveva già richiesto misure per affrontare la questione degli accampamenti abusivi, dimostrando l’urgenza di un intervento.

L’operazione di sgombero

Martedì 24 settembre, gli agenti del X Distretto, insieme ai caschi bianchi del X Gruppo Mare della Polizia locale, hanno dato seguito a queste istanze. Con un’azione coordinata, le forze dell’ordine hanno smontato le tende e liberato l’arenile. Durante l’operazione, sono state identificate due persone, portando un ulteriore elemento di controllo nella gestione del fenomeno dell’abusivismo. Questo intervento si inserisce in un contesto di costante monitoraggio e repressione delle irregolarità che coinvolgono le spiagge di Ostia.

L’attività di controllo e repressione

Un’azione non isolata

L’operazione di sgombero non si è limitata alla rimozione delle tende. Infatti, è stata parte di un piano più ampio di controllo del territorio affidato al questore, volto a garantire il rispetto della legge e la sicurezza pubblica. Gli agenti del X Distretto hanno collaborato con altri sei equipaggi del Reparto di Prevenzione Crimine, non solo per affrontare il problema dell’occupazione abusiva, ma anche per combattere reati di altra natura, in particolare quelli predatori e legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Risultati dell’operazione

Il bilancio dell’operazione si è rivelato positivo, con la Polizia che ha distinto il proprio intervento con tre arresti, dimostrando l’efficacia delle azioni intraprese. Questo non solo contribuisce a ripristinare l’ordine pubblico nella zona, ma rassicura i cittadini, che vedono un impegno concreto da parte delle autorità nel risolvere problematiche annose. L’azione coordinata tra le diverse forze dell’ordine evidenzia un approccio integrato e mirato nella lotta contro gli atti illeciti e nel mantenimento della sicurezza in una delle aree più frequentate della capitale.

L’operazione ha sottolineato l’importanza della vigilanza e della risposta tempestiva di fronte a problematiche sociali che possono compromettere la qualità della vita dei cittadini e la bellezza delle spiagge romane.