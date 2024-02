Shakira lancia il suo nuovo album “Las mujeres ya no lloran” dopo 7 anni

Shakira torna con un nuovo album dopo 7 anni di attesa

Dopo una lunga pausa di 7 anni, Shakira è pronta a fare il suo grande ritorno sulla scena musicale con un nuovo album intitolato “Las Mujeres no Lloran” (Le donne non piangono). L’annuncio è stato fatto dalla stessa cantante spagnola, che ha svelato la data di uscita del progetto: il 22 marzo. Ma non è tutto, perché l’album conterrà anche una traccia molto attesa dai fan, dedicata al suo ex marito Piqué e alla sua presunta amante, prodotta da Bizarrap.

Collaborazioni di alto livello nel nuovo album di Shakira

Nel nuovo album di Shakira, i fan potranno ascoltare anche diverse collaborazioni con altri artisti di successo. Tra questi, spiccano i nomi di Karol G, Rauw Alejandro e Manuel Turizo. La cantante ha parlato del suo nuovo progetto, definendolo un “processo alchemico” che l’ha aiutata a ricostruirsi e a trasformare le sue lacrime in diamanti e la sua vulnerabilità in forza. Un’attesa che si fa sempre più grande per i fan di Shakira, che non vedono l’ora di ascoltare il suo nuovo album.

Shakira: una carriera di successi e innovazione

Shakira è già considerata una delle artiste latine più vendute di tutti i tempi, con una carriera ricca di successi e innovazione. Negli ultimi anni, la cantante ha continuato a consolidare il suo status di regina del pop grazie al grande successo dei suoi ultimi singoli. Il suo talento e la sua energia sul palco hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, facendo di Shakira un’icona della musica internazionale. Ora, con l’annuncio del suo nuovo album, la cantante si prepara a stupire ancora una volta i suoi fan e a riconfermare il suo status leggendario.

Non resta che attendere con ansia il 22 marzo, data di uscita di “Las Mujeres no Lloran”, per scoprire cosa ci riserverà Shakira in questo nuovo progetto musicale. Sarà sicuramente un album da non perdere per tutti i fan della cantante spagnola e per gli amanti della musica pop internazionale.

