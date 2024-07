Sharon Stone rivela dettagli inediti sulla sua grave malattia.

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Sharon Stone si apre in un’intervista esclusiva rilasciata al Taormina Film Festival, svelando aspetti mai prima condivisi pubblicamente, in particolare riguardo alla malattia che l’ha colpita nel 2001.

IL TRAGICO INCIDENTE CHE HA CAMBIATO LA VITA DI SHARON STONE

Nell’intervista a Oggi in edicola, l’attrice rivela un episodio sconvolgente che ha segnato profondamente la sua esistenza. Nel 2001, ha subìto un’emorragia cerebrale causata dalla violenza, evento che l’ha portata sull’orlo della morte. Con solo l’1% di probabilità di sopravvivenza, Sharon ha affrontato un momento critico con un figlio piccolo e un matrimonio in crisi.

LA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA E LA RINASCITA

Dopo nove giorni di sanguinamento cerebrale e un ictus immediato, l’attrice ha combattuto per riprendersi dalle conseguenze devastanti dell’incidente. Ha sperimentato distorsioni visive, problemi motori e sensoriali, ma ha trovato forza nell’incontro con un medico che le ha fornito la diagnosi corretta e l’ha aiutata a liberarsi dalla dipendenza da farmaci.

LA PASSIONE PER LA PITTURA E LA RESILIENZA

Sharon Stone, nota anche per la sua abilità artistica, rivelà che durante il periodo del Covid la sua passione per la pittura ha rinverdito. Sta preparando una mostra personale all’Ara Pacis di Roma per novembre, un progetto che rappresenta per lei un traguardo emozionante, tanto da farla dichiarare di dipingere incessantemente in preparazione dell’evento.

UNA NUOVA VITA E LE LEZIONI IMPARATE

L’attrice non nasconde le sfide affrontate e le lezioni apprese dal trauma subito. Ha ricostruito la propria vita, liberandosi da influenze negative e da limitazioni imposte dalla malattia. Sharon Stone si mostra oggi più forte e determinata, pronta a vivere appieno ogni istante.

IL PRESENTE DI SHARON STONE E I SUOI NUOVI PROGETTI

Lo spirito resiliente di Sharon Stone emerge anche attraverso la sua partecipazione attiva alla vita sociale, come testimonia la sua esperienza su Tinder, dove ha incontrato diverse persone, inclusi pregiudicati ed eroinomani. La sua non comune apertura mentale e la sua voglia di vivere la vita senza preconcetti la rendono un esempio di rinascita e resilienza.

L’INTERVISTA COMPLETA SU OGGI IN EDICOLA

L’intervista esclusiva di Sharon Stone è disponibile su Oggi in edicola, un documento che offre uno sguardo intimo e toccante sulla vita dell’attrice, raccontata con sincerità e coraggio. Sharon Stone rivela nuove sfaccettature di sé stessa, mostrandosi al mondo nella sua autenticità e forza interiore.