Sicurezza rafforzata a Roma per l’arrivo di 4.000 tifosi baschi in vista di Roma-Athletic Bilbao

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Redazione

Roma si prepara ad accogliere un gran numero di tifosi baschi in occasione della sfida di Europa League tra AS Roma e Athletic Bilbao, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico. Con un’anticipazione che stuzzica l’emozione, le autorità della capitale hanno attivato misure di sicurezza straordinarie per garantire un evento tranquillo e ordinato, visti i precedenti incidenti legati ai tifosi.

Misure di sicurezza attivate per il match

Sorveglianza intensificata in città

Per far fronte all’arrivo di circa 4.000 tifosi dell’Athletic Bilbao, la prefettura di Roma ha predisposto un piano di sicurezza che comprende un rafforzamento della sorveglianza in alcune zone chiave della città. Gli agenti della polizia di Stato, insieme a quelli dell’Arma dei Carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale, saranno distribuiti nelle aree circostanti allo stadio Olimpico e nel Centro Storico, a partire da questa sera.

In particolare, le aree intorno ai punti nevralgici come piazza di Spagna, via del Corso e le zone nei pressi del Foro Italico verranno monitorate con attenzione. Le forze dell’ordine hanno già previsto posti di controllo e una vigilanza permanente per gestire flussi e assembramenti, con l’obiettivo di prevenire qualsiasi comportamento scorretto da parte dei tifosi sia romani che baschi.

Coordinamento tra varie forze dell’ordine

L’ufficio di Gabinetto della questura di Roma è stato incaricato di coordinare il piano di sicurezza, lavorando a stretto contatto con diverse agenzie. Questo approccio integrato è fondamentale per gestire le interazioni tra tifosi e garantire che il match si svolga senza incidenti. Le forze di polizia sono state formate per affrontare eventuali problemi e stanno lavorando su strategie di comunicazione per informazioni tempestive ai tifosi.

La partita sotto i riflettori: preoccupazioni e attese

Retroscena dell’ultima partita

Dallo scorso weekend, a Roma si è registrata una certa inquietudine tra i tifosi. Durante la gara tra Roma e Udinese, alcuni supporter giallorossi avevano manifestato il loro dissenso per l’esonero dell’ex allenatore Daniele De Rossi, creando un clima di tensione che aveva portato a un ritardo di ben mezz’ora nell’afflusso dei tifosi sugli spalti. Questa situazione ha messo in allerta le autorità che ora temono che manifestazioni simili possano ripetersi in occasione della partita di Europa League.

Attese elevate per l’evento

Nonostante le preoccupazioni, c’è una forte attesa in vista dell’incontro di giovedì sera. La rivalità tra le due squadre promette un match avvincente e, secondo le stime attuali, si prevede un afflusso significativo di supporters, che potrebbero trasformare Roma in un palcoscenico calcistico di grande respiro europeo. Il legame tra la città e il calcio svolge un ruolo centrale in eventi di questa portata, rendendo cruciale l’implementazione di tutte le misure di sicurezza necessarie.

In sintesi, la partita di giovedì sera non rappresenta solo un momento sportivo, ma anche una sfida organizzativa per le forze dell’ordine di Roma, che si preparano a gestire un evento che coinvolge non solo migliaia di tifosi, ma anche questioni di sicurezza pubblica.