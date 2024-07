Simona Ventura e Giovanni Terzi: il giorno del fatidico “sì”

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Francesca Monti

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno coronato il loro amore sabato 6 luglio, diventando ufficialmente marito e moglie. Dopo una festa preparatoria a Milano il 26 giugno, la coppia ha celebrato il momento più importante della loro vita con una cerimonia emozionante al Grand Hotel Rimini. Il video dell’arrivo di Simona all’altare, pubblicato su Chi, mostra la conduttrice camminare al fianco del padre Rino su un tappeto bianco decorato con fiori, verso un Giovanni visibilmente commosso e in attesa. Questo momento magico è stato segnato dallo scambio delle promesse e dal fatidico “sì”, che ha suggellato il loro legame per sempre.

Emozioni e lacrime: il momento del “sì”

Durante la cerimonia, *Simona Ventura* non ha potuto trattenere le lacrime di felicità e commozione, asciugate con delicatezza da un fazzoletto mentre _Giovanni Terzi_ le stringeva la mano, testimoniando la profonda emozione che entrambi stavano vivendo in quel momento speciale. Circondati dall’affetto dei circa duecento invitati, tra cui i figli di entrambi e volti noti dello spettacolo, la coppia ha scelto come testimoni Marco Di Terlizzi, amico di lunga data del giovane scrittore, e Milly Carlucci, grande amica di Simona. La scelta della conduttrice di Ballando con le stelle come testimone è stata motivata dalla profonda amicizia e dalla vicinanza che le lega, rendendo quel momento ancora più speciale e intenso.

Un matrimonio da favola

Le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi sono state un vero e proprio evento da favola, celebrato in una cornice elegante e raffinata come il Grand Hotel Rimini. Oltre al momento dell’arrivo all’altare, le immagini delle promesse scambiate e degli abbracci emozionati hanno catturato l’attenzione di tutti, regalando ai presenti e ai fan un’emozione unica e indimenticabile. La scelta dei testimoni, la presenza dei figli e l’affetto degli invitati hanno reso quel giorno speciale ancora più prezioso e carico di significato per la coppia, iniziando così una nuova e meravigliosa avventura insieme.

