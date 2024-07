Simona Ventura e Giovanni Terzi: la luna di miele nella costiera amalfitana

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Simona Ventura e Giovanni Terzi, dopo il loro matrimonio del 6 luglio, stanno vivendo momenti di relax e divertimento nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, in compagnia di amici di lunga data. Scopri tutti i dettagli di questa romantica vacanza e delle emozioni che la circondano.

L’Atmosfera Romantica in Costiera

Dopo il fatidico sì, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele in un luogo non esotico, ma carico di significato per entrambi: la meravigliosa Costiera Amalfitana. Qui, tra panorami mozzafiato e atmosfere magiche, la coppia si concede momenti di puro relax e complicità con gli amici più cari.

Il Benessere di una Vacanza Raffinata

A bordo di uno yacht di lusso, affittato per l’occasione e lungo oltre venti metri, Simona e Giovanni navigano tra le acque cristalline della Costiera, circondati dall’affetto e dalla presenza costante degli amici più fidati. Questo viaggio rappresenta per loro un’occasione per celebrare l’amore e l’amicizia, consolidando legami speciali in un contesto unico.

Emozioni e Complicità con gli Amici

Accanto alla coppia, anche Giuseppe De Lorenzo e sua moglie Karina condividono momenti di gioia e spensieratezza. La serata prosegue al ristorante Lo Scoglio di Nerano, dove Simona, visibilmente felice, viene sorpresa con la sua torta al cioccolato preferita. Il sorriso di felicità dipinto sul volto della conduttrice rappresenta la sintesi di un momento unico e indimenticabile.

Il Fulcro del Divertimento notturno

La serata si anima all’Anema e Core di Capri, dove la coppia si lascia trasportare dal ritmo della musica e dalla magia dell’isola Azzurra, dove l’amico De Lorenzo possiede una splendida villa. Le risate, i balli scatenati e la complicità tra amici creano un’atmosfera unica, intrisa di emozioni e sentimenti sinceri.

L’Amore che Cresce nel Tempo

In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, Simona Ventura ha espresso tutta la sua felicità per il matrimonio celebrato. L’amore tra lei e Giovanni Terzi è cresciuto nel tempo, diventando un pilastro fondamentale nelle loro vite. L’unione tra i due rappresenta l’incontro di due anime affini, capaci di completarsi e di guardare insieme verso un futuro carico di promesse e serenità.