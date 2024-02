Sinner sfida Monfils all’Atp Rotterdam: orario, tv e streaming

Jannik Sinner sfida Gael Monfils all’Atp 500 di Rotterdam

Jannik Sinner, giovane tennista altoatesino, torna in campo oggi, giovedì 15 febbraio 2024, all’Atp 500 di Rotterdam. Dopo la sua vittoria di ieri contro l’olandese Van de Zandschulp, Sinner si prepara ad affrontare il francese Gael Monfils per cercare di avanzare verso il terzo posto nel ranking Atp. Il match, che determinerà la qualificazione ai quarti di finale, è il quarto nella programmazione e si svolgerà sul Campo Centrale, con inizio previsto non prima delle 19.30.

Un confronto tra Sinner e Monfils

Sarà la sesta volta che Jannik Sinner e Gael Monfils si sfideranno in campo, con l’azzurro che ha un vantaggio di 4 vittorie a 1. Entrambi i giocatori daranno il massimo per conquistare la vittoria e accedere alla prossima fase del torneo, dove si troveranno di fronte al canadese Milos Raonic.

Come seguire l’incontro

L’incontro tra Jannik Sinner e Gael Monfils sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e sarà possibile seguirlo anche in streaming su NOW e SkyGo. Purtroppo, non è prevista la diretta in chiaro, quindi gli appassionati dovranno avere accesso a uno dei servizi sopra menzionati per non perdersi questo emozionante match.

In conclusione, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Gael Monfils all’Atp 500 di Rotterdam, cercando di raggiungere i quarti di finale e migliorare la sua posizione nel ranking Atp. Sarà un confronto interessante tra due talentuosi giocatori, che sicuramente daranno spettacolo sul campo. Non resta che sintonizzarsi su Sky Sport Tennis o utilizzare i servizi di streaming per seguire l’incontro e tifare per il nostro giovane tennista italiano.

