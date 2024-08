Smartworking in viaggio: esperti pediatri avvertono sui rischi di smartphone e mal d’auto

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Con l’arrivo dell’estate e l’avvicinarsi delle vacanze di agosto, i viaggi in famiglia diventano una questione cruciale per molti genitori. L’attenzione si sposta sulle condizioni ottimali per rendere queste esperienze piacevoli e salutari per i bambini. Secondo il pediatra Italo Farnetani, è importante limitare l’uso di dispositivi digitali come smartphone e tablet e promuovere un dialogo attivo tra genitori e figli per costruire legami più forti e favorire la socialità.

Il dialogo come strumento di connessione

La comunicazione in viaggio

Viaggiare con i bambini rappresenta un’opportunità unica per consolidare il legame tra genitori e figli. Farnetani sottolinea l’importanza di dedicare tempo alla conversazione, osservando che la comunicazione può aiutarli a sentirsi più sicuri e meno ansiosi riguardo ai cambiamenti nell’ambiente circostante. Raccontare storie di famiglia, aneddoti divertenti o persino discutere di eventi attuali, come le Olimpiadi, può stimolare l’interesse dei piccoli. Questo dialogo vivido contribuisce a creare un’atmosfera serena e gioiosa durante il viaggio.

Infatti, l’esperto avverte specificamente dell’impatto negativo di dispositivi elettronici e schermi, i quali possono causare non solo isolamento sociale, ma anche la cinetosi, condizione che colpisce molti bambini durante i viaggi in auto o in aereo. Il pediatra consiglia di evitare di fissare uno schermo e di incoraggiare i bambini a guardare fuori dal finestrino, dove possono apprezzare il paesaggio e interagire con il mondo circostante mentre viaggiano.

Costruire esperienze significative

Incorporare momenti di dialogo e condivisione durante il viaggio non solo aiuta a ridurre l’ansia, ma favorisce anche una maggiore connessione tra genitori e figli. Questi scambi possono diventare punti di riferimento per i bambini durante la loro crescita, creando ricordi preziosi che li accompagneranno anche nella vita adulta. Attraverso il dialogo, i genitori possono trasmettere non solo informazioni, ma anche emozioni e valori, fondamentali per la formazione della personalità e della socialità dei piccoli.

Salute e benessere durante il viaggio

Consigli per prevenire il mal d’auto e il disagio

Quando si tratta di affrontare il mal d’auto, Farnetani consiglia di prestare particolare attenzione alla dieta dei bambini prima e durante il viaggio. Una scelta saggia sarebbe quella di optare per cibi secchi, come pizzette o schiacciatine, che possono aiutare a ridurre i liquidi nello stomaco. Al contrario, è consigliabile evitare dolci e cibi pesanti che potrebbero contribuire a un maggiore disagio.

Inoltre, è cruciale garantire un abbigliamento adeguato per i più piccoli. I bambini tendono a regolare il proprio calore corporeo in modo diverso dagli adulti, pertanto è vantaggioso vestirli leggermente, evitando di coprirli troppo. Questo accorgimento riduce non solo il rischio di surriscaldamento, ma promuove anche un viaggio più confortevole.

Il mezzo di trasporto ideale

La scelta del mezzo di trasporto è un’altra questione importante per i genitori. Farnetani suggerisce che, a seconda della destinazione e delle specifiche esigenze economiche delle famiglie, il viaggio in aereo potrebbe rivelarsi la soluzione più pratica per lunghe distanze. Gli aerei sono adatti anche per neonati e donne in gravidanza, sebbene le famiglie con bambini affetti da malattie respiratorie debbano prestare attenzione, poiché l’aria in cabina tende a essere più secca.

In un’indagine condotta dal gruppo di pediatri che assegnano le Bandiere Verdi per le spiagge adatte ai bambini, è emerso che molti genitori preferiscono volare per le loro vacanze e scelgono destinazioni vicine agli aeroporti. Questa prassi, secondo Farnetani, è da consigliare poiché contribuisce a minimizzare il tempo di viaggio e a rendere l’intera esperienza più efficiente.

Creare un ambiente sereno per il viaggio

Anticipare la gioia della vacanza

Farnetani enfatizza l’importanza di trasmettere un clima di serenità e felicità durante tutto il viaggio. Creare aspettative positive parlando della vacanza nei giorni precedenti la partenza può facilmente contribuire a un’atmosfera gioiosa. Questi preparativi permettono non solo ai genitori di viaggiare in uno stato mentale adeguato, ma aiutano anche i bambini a vivere l’esperienza di viaggio come un’avventura entusiasmante.

Anche nel corso dell’intero soggiorno, è fondamentale mantenere viva quella gioia, poiché il benessere mentale e fisico dei genitori ha un impatto diretto sul benessere dei figli. Conducendo i propri piccoli in questo viaggio di scoperta e gioia, i genitori pongono le basi per delle vacanze memorabili e formative.