Soluzioni tecnologiche rivoluzionarie per chiese e cattedrali

Devotio 2024: le nuove tecnologie al servizio del mondo ecclesiale

La quarta edizione di Devotio, la fiera internazionale dedicata ai prodotti e ai servizi per il settore religioso, si terrà dall’11 al 13 febbraio presso il quartiere fieristico di BolognaFiere. Questo evento, che conta oltre 200 espositori provenienti da 17 Paesi diversi, presenterà le ultime novità tecnologiche destinate al mondo ecclesiale.

Opere d’arte sacra riprodotte con stampanti 3D e visori immersivi per le visite alle chiese

Tra le soluzioni hi-tech che saranno presentate a Devotio, ci saranno sofisticati sistemi in grado di scannerizzare importanti opere d’arte sacra, come statue e crocifissi, per poi riprodurle ad alta risoluzione con stampanti 3D. Queste riproduzioni potranno essere esposte al pubblico a grandezza naturale o in scala ridotta come oggetti devozionali o souvenir.

Un’altra applicazione digitale interessante riguarda l’utilizzo di visori immersivi per accompagnare le visite di pellegrini e turisti nelle chiese e nelle basiliche. Questa tecnologia permetterà di offrire un’esperienza coinvolgente e interattiva, consentendo ai visitatori di esplorare gli ambienti sacri in modo virtuale.

Amplificazione audio e automazione per la gestione degli edifici religiosi

Le nuove tecnologie saranno anche impiegate per migliorare la diffusione audio delle celebrazioni religiose. Saranno utilizzati potenti apparati di amplificazione collegati tramite la rete wifi, garantendo una qualità del suono superiore e una maggiore copertura dell’audio all’interno degli edifici religiosi.

Inoltre, saranno adottati sistemi di automazione per gestire a distanza l’illuminazione, le campane e la sicurezza di grandi edifici religiosi, santuari e conventi. Grazie a un’app installata sullo smartphone, sarà possibile controllare e monitorare questi aspetti in modo semplice e pratico.

Incontri dedicati a professionisti e operatori del settore religioso

Oltre alle esposizioni di prodotti e servizi, Devotio 2024 offrirà anche una serie di incontri rivolti a un pubblico specifico. Saranno organizzati incontri per l’utenza ecclesiastica, nonché per architetti, artisti, catechisti, insegnanti e professionisti che lavorano e gestiscono gli spazi per il culto. Questi eventi forniranno un’opportunità di confronto e di aggiornamento sulle ultime tendenze e innovazioni nel campo religioso.

Devotio 2024 si conferma quindi come un evento di riferimento per il mondo ecclesiale, in cui le nuove tecnologie si mettono al servizio della fede e della cultura religiosa. La fiera rappresenta un’occasione unica per scoprire le ultime novità e per incontrare esperti del settore, promuovendo così lo sviluppo e l’innovazione nel campo religioso.

