Sopravvissuti naufragio Cutro: critiche alla mancanza di sicurezza

Sopravvissuti al Naufragio di Cutro Chiedono Giustizia e Verità

Nigeena Mamozai e Adiba Ander, sopravvissute al tragico naufragio di Cutro, hanno espresso la loro richiesta di giustizia nei confronti dello Stato italiano. Le due donne, tornate a Crotone dalla Germania per commemorare l’anniversario della strage di migranti di Steccato di Cutro, hanno denunciato la mancata assistenza da parte delle autorità italiane.

Nigeena ha raccontato la presenza di un elicottero prima del naufragio, sottolineando che “il governo italiano sapeva della nostra barca”.

Le sopravvissute hanno evidenziato la necessità di ottenere verità e giustizia, oltre al ricongiungimento familiare, come passo fondamentale per elaborare il lutto e superare il trauma. Nonostante l’accoglienza ricevuta a Crotone, il peso emotivo dell’esperienza vissuta continua a gravare sulle loro menti.

Appello per Corridoi Umanitari e Sostegno Psicologico

Whalidi, un sopravvissuto afgano al naufragio, ha unito la sua voce a quella di Nigeena e Adiba per chiedere ai governi italiano, tedesco ed europeo di aprire corridoi umanitari per consentire il ricongiungimento delle famiglie rimaste in Afghanistan. L’accento è stato posto sulle conseguenze psicologiche devastanti dell’evento, con Whalidi che ha descritto il persistente dolore per la perdita della moglie e dei due figli.

Ricordando il tragico giorno sulla spiaggia, Whalidi ha espresso il desiderio che i trafficanti rimangano in galera per sempre, sottolineando la mancata assistenza dell’elicottero durante il naufragio.

La richiesta di sostegno psicologico e di azioni concrete da parte delle istituzioni è emersa come elemento cruciale per affrontare il trauma e promuovere un cambiamento positivo nelle vite dei sopravvissuti e delle loro comunità.

Commemorazione delle Vittime e Impegno per un Futuro Migliore

L’impegno a commemorare le vittime del naufragio è stato sottolineato come atto di rispetto e memoria. Whalidi ha manifestato la sua intenzione di pregare per le anime di coloro che hanno perso la vita in mare, evidenziando la necessità di un percorso di elaborazione del lutto e di guarigione emotiva per sé e per gli altri superstiti.

Il desiderio di giustizia e di un cambiamento tangibile per evitare tragedie simili in futuro è emerso come un obiettivo condiviso da tutti i sopravvissuti presenti.

L’evento commemorativo sulla spiaggia di Crotone è stato descritto come un momento di riflessione e di preghiera, ma anche come un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide affrontate dai migranti e per sollecitare azioni concrete da parte delle istituzioni per prevenire futuri incidenti simili.

About The Author