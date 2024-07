Sovrintendente penitenziaria aggredito da detenuto straniero a Catanzaro

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un sovrintendente della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Catanzaro è stato vittima di un’aggressione da parte di un detenuto di nazionalità straniera all’interno del reparto media sicurezza. La notizia è stata resa pubblica da Walter Campagna, segretario regionale aggiunto dell’Uspp, l’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria.

L’Aggressione al Sovrintendente

Secondo quanto dichiarato in una nota da Campagna, il sovrintendente si era immediatamente recato al primo piano del reparto dove il detenuto stava causando disordini, quando è stato improvvisamente colpito con una testata al volto. Dopo le prime cure ricevute, è stato trasportato all’ospedale cittadino e successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Crescente Ondata di Violenza a Catanzaro

Campagna ha sottolineato che gli episodi di violenza nell’Istituto penitenziario di Catanzaro sono in aumento, con molte aggressioni perpetrate da individui affetti da gravi disturbi psichiatrici che necessitano di cure e strutture adeguate. Questo scenario preoccupante evidenzia la complessità e la delicatezza del contesto carcerario.

La Sicurezza del Personale Penitenziario

L’incolumità e la sicurezza del personale penitenziario sono fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sano e protetto. Gli attacchi come quello subito dal sovrintendente sottolineano la necessità di implementare misure di sicurezza efficaci e di fornire adeguate risorse per prevenire situazioni simili in futuro.

Rilevanza dell’Intervento delle Autorità Competenti

È cruciale che le autorità competenti intervengano prontamente per adottare strategie mirate a tutelare il personale penitenziario e a garantire la sicurezza all’interno delle strutture carcerarie. La collaborazione tra le istituzioni e i sindacati è essenziale per affrontare con determinazione i problemi legati alla violenza in ambito penitenziario.

La realtà delle carceri e le sfide che il personale penitenziario affronta quotidianamente richiedono un impegno costante da parte delle istituzioni per garantire condizioni di lavoro sicure e adeguate. L’episodio di violenza a Catanzaro solleva interrogativi sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di protezione per contrastare fenomeni simili. La sicurezza e il benessere del personale penitenziario devono essere prioritari per assicurare un ambiente di lavoro sereno e protetto all’interno delle istituzioni carcerarie.