Speciale Costanzo: Lippi escluso da Maria De Filippi

“Dedicato a Maurizio Costanzo”: L’omaggio di Maria De Filippi

Martedì 20 febbraio, in seconda serata su Canale Cinque, è andato in onda lo speciale “Dedicato a Maurizio Costanzo“, organizzato da Maria De Filippi per commemorare il primo anniversario della scomparsa del noto giornalista. L’evento si è svolto al Teatro Parioli e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti legati a Costanzo sia professionalmente che personalmente. Tuttavia, una presenza significativa che ha destato sorpresa è stata l’assenza di Claudio Lippi, storico volto di programmi come Buona Domenica. La motivazione dietro questa mancanza è emersa da un post sui social dello stesso Lippi, il quale ha rivelato di non essere stato invitato da De Filippi per partecipare alla serata commemorativa.

Lippi ha voluto rivolgersi direttamente a Costanzo tramite una lettera, spiegando: “Primo perché non sono stato invitato. Secondo perché ho preferito guardarlo con te, seduto su quello sgabello sul quale sedevi dietro agli ospiti mettendo in risalto la loro presenza.” Il presentatore milanese ha espresso il desiderio di condividere quel momento di ricordo in modo intimo con il suo amico e collega defunto.

L’omaggio di Claudio Lippi a Maurizio Costanzo

In risposta all’assenza di Claudio Lippi all’evento dedicato a Maurizio Costanzo, il conduttore ha chiarito di non aver ricevuto alcun invito da parte di Maria De Filippi. Lippi ha sottolineato l’importanza della loro lunga collaborazione e amicizia, ricordando momenti condivisi prima delle trasmissioni televisive. Il presentatore ha concluso la sua dichiarazione sui social con un affettuoso saluto a Costanzo, evidenziando il suo apprezzamento per l’uomo e il professionista che è stato.

Gli ospiti di Maria De Filippi e la polemica con Massimo Lopez

Tra gli ospiti che hanno partecipato alla serata in memoria di Maurizio Costanzo figurano nomi illustri come Enrico Mentana, Michele Santoro, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello e molti altri. Durante l’evento, si è verificata una controversia riguardante Massimo Lopez, il quale ha rivendicato la paternità dell’idea del Cangurotto a Buona Domenica. Tuttavia, uno degli autori storici del programma ha smentito pubblicamente Lopez, definendolo bugiardo e chiarendo che l’idea non era sua.

La serata di commemorazione di Maurizio Costanzo ha suscitato emozioni e polemiche, mettendo in luce i legami e le dinamiche del mondo dell’intrattenimento televisivo italiano.

