Spettacolare spettacolo di droni a Venezia: luci nel cielo della città lagunare.

Venezia, città affascinante per eccellenza, ha vissuto questa sera un evento straordinario che ha lasciato a bocca aperta residenti e visitatori. Nella magica cornice del Bacino di San Marco, ben 1500 droni hanno dipinto il cielo con luci abbaglianti, regalando uno spettacolo unico e coinvolgente.

Un’esplosione di luci e colori nel cielo veneziano

L’atmosfera si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico celeste, dove i droni, come pittori moderni, hanno disegnato figure luminose sorprendenti. Icone veneziane come il leone alato, simbolo della città, e una maschera del Carnevale hanno preso vita nel buio della notte, ricordando l’indissolubile legame tra tradizione e innovazione.

Un omaggio al centenario legame con Aperol

L’evento, ideato e realizzato dal marchio Aperol, ha rappresentato un’occasione unica per celebrare i 100 anni di rapporto tra l’azienda e la città lagunare. A distanza di soli 24 ore dalla suggestiva esibizione pirotecnica del Redentore, Venezia si è vestita ancora una volta a festa, accogliendo con entusiasmo questa nuova forma di spettacolo luminoso.

La magia di uno spritz nel cielo

I droni, con maestria e precisione, hanno dato vita a immagini emozionanti, tra cui due calici di spritz che si sono materializzati nel cielo veneziano, confermando l’atmosfera festosa e conviviale della serata. Ogni movimento delle luci ha incantato gli spettatori, trasportandoli in un mondo magico e surreale.

L’emozione di una tradizione secolare

Al termine dello spettacolo, la scritta “Venezia” ha illuminato il cielo, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare la ricca storia e la cultura di questa città unica al mondo. Le parole del direttore marketing di Campari Group, Alberto Ponchio, hanno sottolineato l’orgoglio di far parte di un momento così straordinario, capace di catturare l’essenza autentica di una tradizione secolare.

Il cielo di Venezia ha danzato di luci e colori, regalando emozioni intense e indimenticabili a chi ha avuto la fortuna di assistere a questo spettacolo unico nel suo genere.

