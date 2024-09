Spettacolo per bambini “Il gigante egoista” in scena ad **Arco di Travertino il 6 ottobre 2024

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Domenica 6 ottobre 2024, lo Spazio Sui Generis di Arco di Travertino ospiterà uno spettacolo teatrale per bambini dal titolo “Il gigante egoista“. La rappresentazione, curata dalla compagnia Bolle Spaziali e interpretata da Francesca Piersante, Gaetano Marsico e Tina Angrisani, promette di intrattenere i più piccoli attraverso un allestimento colorato e coinvolgente. I bambini avranno l’opportunità di interagire con la narrazione, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e partecipativa.

La trama di “Il gigante egoista”

Una fiaba senza tempo

All’origine della storia c’è un gigante solitario che vive in un meraviglioso giardino, pieno di alberi e fiori. Questo gigante, però, si rifiuta di condividere la sua proprietà con i bambini del quartiere, intrappolando il suo giardino dietro un * muro imponente*. La sua avversione per il prossimo lo spinge a mantenere il giardino tutto per sé, costringendo i bambini a cercare altri luoghi in cui giocare, mentre perdono la bellezza e la freschezza della natura. La narrazione non solo esplora l’egoismo, ma affronta anche temi di condivisione, generosità e il potere trasformativo dell’amicizia.

L’incontro con la primavera

Col passare del tempo, il gigante osserva che nei giardini dei vicini la vita fiorisce e la primavera colora le loro giornate. Al contrario, il suo giardino rimane avvolto da un freddo inverno interminabile, riflettendo il suo atteggiamento grigio e distaccato. Infine, il gigante si rende conto che per riportare la primavera nel suo giardino è necessario aprirsi e permettere ai bambini di giocare al suo interno. Questo passaggio cruciale è il cuore del messaggio dello spettacolo: solo rompendo il muro tra sé e gli altri si può sperimentare la gioia della vita e il calore delle relazioni umane.

Dettagli dello spettacolo

Informazioni pratiche

“Il gigante egoista” avrà una durata complessiva di 50 minuti e si rivolge a un pubblico di età compresa tra i 2 e gli 8 anni. L’esibizione si terrà lo stesso giorno in cui si festeggia anche il compleanno della favola originale scritta da Oscar Wilde. Il biglietto di ingresso è fissato ad 8 euro, con un costo aggiuntivo di 1 euro per la tessera d’ingresso. È importante sottolineare che la prenotazione è obbligatoria per la partecipazione, garantendo così una migliore organizzazione e un’ottimale fruizione dello spettacolo.

Replica al **Teatro Abarico

Per coloro che non potranno assistere alla prima rappresentazione, il pubblico avrà un’altra occasione di vivere l’emozione di “Il gigante egoista”. Infatti, lo spettacolo sarà replicato domenica 20 ottobre alle ore 11.30 presso il Teatro Abarico, situato in via dei Sabelli nel quartiere San Lorenzo. Questa seconda occasione offre un’opportunità in più per le famiglie di partecipare a un evento culturale che stimola la fantasia e la creatività dei più piccoli.

Modalità di prenotazione

Come riservare i biglietti

È possibile prenotare i biglietti per assistere allo spettacolo contattando il numero telefonico 3383609134 oppure inviando un’email all’indirizzo info@eventibambinidiroma.it. I genitori sono invogliati a prenotare in anticipo, vista la potenziale affluenza di pubblico. Per rimanere aggiornati sulle iniziative della compagnia Bolle Spaziali e su altri eventi dedicati ai bambini, è possibile seguire le pagine ufficiali sui social media, inclusi Facebook, Instagram e TikTok.

La rappresentazione de “Il gigante egoista” non solo intrattiene, ma educa, stimolando nei bambini valori fondamentali come la condivisione e l’amicizia.