SportcityDay 2024: oltre 90 attività sportive in 160 città italiane per promuovere l’attività fisica

Ultimo aggiornamento il 20 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il 22 settembre 2024 si terrà l’edizione annuale dello “SportcityDay”, una manifestazione dedicata alla promozione dello sport e del benessere. Quest’anno, oltre 160 città italiane parteciperanno, coinvolgendo diverse personalità dello sport e organizzazioni locali. L’evento mira a stimolare l’attività fisica tra i cittadini, rendendo lo sport accessibile a tutti, dai principianti agli atleti più esperti. Con un’ampia varietà di attività sportive offerte e una partecipazione prevista di oltre 500.000 persone, l’iniziativa si preannuncia come una grande opportunità per scoprire nuove discipline e divertirsi.

sportcityday: un evento nazionale di grande successo

La manifestazione

Dal 2014, SportcityDay rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo dello sport nelle città italiane. La manifestazione coinvolge comunità locali e sostiene l’inclusione sociale attraverso l’attività fisica, incoraggiando la partecipazione di persone di ogni età e background. Quest’anno, il tema centrale sarà la “sportivizzazione” delle città, un concetto finalizzato a integrare lo sport nella vita quotidiana e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita attivo.

Attività offerte

SportcityDay offre una gamma impressionante di oltre 90 attività sportive, dalle più tradizionali alle più innovative. Ogni località avrà la propria selezione di sport, permettendo così a ciascun partecipante di provare qualcosa di nuovo. Le attività spaziano dall’atletica leggera al tennis, dal canottaggio alle arti marziali. Questa diversità consente a tutti di trovare un’attività che li appassioni e stimoli l’interesse per il movimento e il benessere.

Le Fiamme Gialle: protagoniste dell’evento

Presenze speciali

Alcuni degli atleti più noti delle Fiamme Gialle, tra cui medagliati olimpici, mondiali ed europei, parteciperanno all’evento, offrendo non solo la loro presenza, ma anche la loro competenza per guidare e ispirare i partecipanti. Questo incontro diretto con gli atleti professionisti rappresenta un’occasione unica per gli appassionati, che potranno apprendere tecniche, informazioni e consigli da chi ha fatto dello sport una carriera.

Località coinvolte

Le Fiamme Gialle saranno attive in quattro località strategiche: Predazzo , Sabaudia , Gaeta e Porto Turistico di Roma . In ogni punto, si svolgeranno attività specifiche, adatte ai vari tipi di partecipanti.

Predazzo

Predazzo, sede storica del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, offrirà attività invernali quali biathlon e skiroll, oltre a un simulatore del salto con gli sci per i più giovani. L’atletica leggera, il tennis e la pallavolo saranno altre possibilità per cimentarsi in diverse discipline.

Sabaudia

A Sabaudia, i partecipanti potranno interagire con canoisti e canottieri delle Fiamme Gialle, cimentandosi in prove su remoergometri e pagaiergometri. Saranno organizzate anche dimostrazioni da parte del Panathlon e di associazioni sportive del territorio, che metteranno in mostra vari sport.

Porto Turistico di Roma

Nel Porto Turistico di Roma, l’atmosfera sarà vivace con esibizioni di arti marziali e skateboard da parte di atleti e tecnici. I visitatori avranno l’opportunità di provare un simulatore di tiro, cimentarsi nella scherma e partecipare a gare di velocità e ostacoli, pensate per i più giovani.

Gaeta

A Gaeta, i velisti delle Fiamme Gialle e le associazioni locali organizzeranno un video promozionale delle attività sportive del territorio, dando visibilità ai vari eventi e opportunità disponibili per gli sportivi e i curiosi.

Partecipazione e accesso all’evento

SportcityDay è un evento gratuito, aperto a tutti coloro che desiderano sperimentare nuove attività sportive. È un’occasione imperdibile per famiglie, giovani e sportivi senza limiti di esperienza. La manifestazione intende favorire l’incontro e la socializzazione tra partecipanti di diverse estrazioni, rendendo la giornata un momento di divertimento e condivisione.

Chi è interessato a scoprire il programma di Sportcity Day nelle diverse località può visitare il sito ufficiale dell’iniziativa. Con più di 500.000 partecipanti previsti, l’evento rappresenta un’opportunità straordinaria per incoraggiare uno stile di vita attivo e promuovere la cultura sportiva in tutta Italia.