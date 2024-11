Sta per arrivare “Sport in Famiglia 2024”: tre giorni di divertimento dal 29 Novembre al 1 Dicembre

Dal 29 novembre al 1 dicembre 2024, l’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Cast Sub Roma 2000 presenta “Sport in Famiglia”, un evento che promette di coinvolgere tutte le generazioni, dai bambini agli anziani. L’iniziativa si prefigge di promuovere valori di inclusione sociale, benessere e coesione attraverso attività sportive e ricreative che permettano un incontro intergenerazionale.

Il Villaggio dello Sport: Un’Area Adatta a Tutti

Il fulcro dell’evento sarà la creazione di un Villaggio dello Sport all’interno del Parco Tufilli, che ospiterà una serie di aree sportive pensate per tutti i partecipanti. Tra le attività proposte: arrampicata, golf, hockey, tiro con l’arco, pallacanestro e giochi tradizionali di strada come il tiro alla fune e il salto con la corda. Un vero e proprio paradiso per gli amanti dello sport e del divertimento all’aria aperta.

Attività Sportive e Ricreative per Ogni Età

Al centro del villaggio sarà installata una pedana amplificata, dove i partecipanti potranno seguire corsi di ginnastica pensati per ogni fascia di età, inclusi sessioni di Zumba per tutti. Sarà anche allestito uno stand informativo che consentirà ai visitatori di scoprire ulteriori dettagli sulle attività in programma e di partecipare attivamente all’evento.

Comunicazione e Accessibilità per Tutti

Per garantire una grande partecipazione, l’evento sarà pubblicizzato tramite social media, volantini e manifesti distribuiti in scuole e centri di aggregazione locali. Particolare attenzione verrà riservata all’accessibilità dell’evento, con la possibilità di partecipare anche per le persone con disabilità, affinché tutti possano godere appieno dell’esperienza.

Un’Occasione per Unire la Comunità

“Sport in Famiglia” non è solo un evento sportivo, ma rappresenta una vera opportunità di integrazione sociale nel VI Municipio di Roma. Promuovere uno stile di vita sano e stimolare il dialogo tra generazioni sono gli obiettivi primari, e l’evento offre una possibilità unica di coinvolgere tutta la comunità in un’attività di benessere collettivo. In passato, eventi simili sono stati organizzati anche nei Municipi IV e IX di Roma, oltre che nelle città di Rieti, Monteporzio e Ceprano, con il supporto delle amministrazioni locali.

Un Programma Dedicato alle Scuole

Un’intera mattinata dell’evento sarà dedicata esclusivamente agli studenti, offrendo loro un’occasione per partecipare a giochi e attività fisiche, e sensibilizzarli su temi legati alla salute, al benessere e alla collaborazione tra le generazioni.

In sintesi, “Sport in Famiglia” è una grande opportunità per vivere una giornata all’insegna dello sport, della socializzazione e della cohesione sociale, con attività adatte a tutte le età.