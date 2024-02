Stellantis batte tutti i record nel 2023

Stellantis: Risultati record nel 2023 con ricavi in crescita del 6%

Il gruppo automobilistico Stellantis ha chiuso il 2023 con “risultati record”, registrando un aumento dei ricavi del 6% a 189,5 miliardi di euro. Inoltre, le consegne sono aumentate del 7%, contribuendo al successo dell’azienda.

Utile netto e risultato operativo in crescita

L’utile netto di Stellantis è cresciuto dell’11% a 18,6 miliardi di euro, mentre il risultato operativo rettificato è aumentato dell’1% a 24,3 miliardi. Questo ha portato a un margine sui ricavi del 12,8%, dimostrando la solidità finanziaria del gruppo.

Distribuzione di dividendi e nuovo buyback

Stellantis ha distribuito agli azionisti 6,6 miliardi di euro sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni, registrando un aumento del 53% rispetto all’anno precedente. Alla luce di questi risultati positivi, il gruppo proporrà un dividendo di 1,55 euro per azione ordinaria, rappresentando un incremento del 16% rispetto all’anno precedente. Inoltre, Stellantis ha annunciato un nuovo buyback da 3 miliardi di euro, dimostrando la sua fiducia nel futuro dell’azienda.

Con questi risultati eccezionali, Stellantis si conferma come uno dei principali attori nel settore automobilistico. La crescita dei ricavi, l’aumento delle consegne e il miglioramento dell’utile netto e del risultato operativo dimostrano la solidità finanziaria del gruppo. Inoltre, la distribuzione di dividendi e il nuovo buyback testimoniano l’impegno di Stellantis nel creare valore per gli azionisti. Con un dividendo proposto in aumento e un nuovo buyback, l’azienda dimostra la sua fiducia nel futuro e la sua determinazione a continuare a crescere e innovare nel settore automobilistico.

About The Author