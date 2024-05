Strategie del Governo contro la Denatalità: Misure di Conciliazione, Assistenza Diretta e Asili Nido

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, ha recentemente preso parte al panel “Riarmo demografico alla Macron oppure scelte consapevoli delle donne?”, organizzato nell’ambito del Festival dell’economia di Trento. Durante il suo intervento, la ministra ha sottolineato l’importanza delle misure di conciliazione nel contrastare la denatalità, affermando che queste hanno un impatto maggiore rispetto agli asili nido, secondo quanto riportato dall’Ocse.

Le proteste durante l’intervento di Roccella

‘intervento della ministra è stato accompagnato da proteste da parte di un gruppo di circa 30 giovani appartenenti a ‘Ultima generazione’. manifestanti hanno esposto striscioni e intonato slogan contro le politiche del governo all’esterno del Palazzo della Provincia autonoma di Trento. Tuttavia, la situazione è rimasta sotto controllo grazie alla presenza delle forze dell’ordine.

La Denatalità al Centro dell’Agenda di Governo

Roccella ha ribadito l’impegno del governo nel contrastare la denatalità, affermando che questa problematica è al centro dell’azione di governo. “Abbiamo destinato 1,5 miliardi con la prima finanziaria e altrettanto con la seconda, producendo 16 miliardi di benefici diretti e indiretti per le famiglie con provvedimenti molto concreti”, ha dichiarato la ministra.

Le Tre Direttrici dell’Azione di Governo

La strategia del governo si articola in tre direttrici principali. La prima riguarda l’assistenza diretta alle famiglie. Il governo ha implementato il provvedimento preso dal governo precedente, aumentando i fondi per l’assegno unico. Questo ha comportato un investimento aggiuntivo di 3 miliardi di euro, con un incremento medio dell’assegno di circa 700 euro l’anno.

La seconda direttrice riguarda la conciliazione e l’accesso al lavoro delle donne, nonché il mantenimento del posto di lavoro. La ministra ha sottolineato come troppe donne si dimettano dopo il primo o il secondo figlio, evidenziando la necessità di misure volte a facilitare la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Infine, il terzo asse della strategia riguarda gli asili nido. Il governo sta intervenendo in questo settore anche grazie ai fondi del Pnrr. Tuttavia, la ministra ha ribadito che le misure di conciliazione hanno un impatto maggiore nel contrastare la denatalità rispetto agli asili nido.

‘Importanza delle Misure di Conciliazione

Secondo Roccella, le misure di conciliazione sono fondamentali per incoraggiare le donne a non rinunciare alla maternità a causa delle difficoltà nel conciliare vita familiare e lavorativa. Queste misure, secondo quanto riportato dall’Ocse, hanno un impatto maggiore rispetto agli asili nido nel contrastare la denatalità.

‘Impegno del Governo per le Famiglie

‘impegno del governo nel contrastare la denatalità si concretizza in provvedimenti volti a fornire un sostegno concreto alle famiglie, sia in termini di assistenza diretta che di misure di conciliazione. ‘obiettivo è quello di creare le condizioni affinché le donne possano fare scelte consapevoli in merito alla maternità, senza dover rinunciare al lavoro o alla carriera.

Il Ruolo degli Asili Nido

Nonostante la ministra abbia sottolineato l’importanza delle misure di conciliazione rispetto agli asili nido, questi ultimi rimangono un elemento fondamentale nella strategia del governo. Gli asili nido, infatti, rappresentano un servizio essenziale per le famiglie, in particolare per quelle in cui entrambi i genitori lavorano.

La Strada da Percorrere

La strada da percorrere per contrastare la denatalità è ancora lunga, ma il governo ha dimostrato di essere impegnato su questo fronte. Le misure adottate finora rappresentano un passo importante verso la creazione di un contesto favorevole alla maternità e alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Tuttavia, sarà necessario continuare a lavorare in questa direzione per raggiungere risultati concreti e duraturi.