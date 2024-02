Studenti arrestati a Pisa e Firenze: Schlein chiede spiegazioni in Parlamento

Reazioni Politiche alle Manifestazioni Pro-Palestina: Schlein Chiede Chiarezza a Piantedosi

La segretaria del Pd Elly Schlein ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle recenti manifestazioni pro-Palestina a Firenze e Pisa, condannando l’uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine. Schlein ha dichiarato: “Basta manganellate sugli studenti. Bisogna che Piantedosi venga finalmente a chiarire in Parlamento, davanti al Paese, e prendersi le sue responsabilità.” Ha evidenziato la necessità di affrontare il clima di repressione che si è diffuso in varie città italiane e ha espresso solidarietà agli studenti feriti.

Bonelli Chiede le Dimissioni del Questore di Pisa

Il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, Angelo Bonelli, ha condannato fermamente l’uso della violenza da parte della polizia contro studenti minorenni durante le manifestazioni. Bonelli ha affermato: “Non c’è nulla che possa giustificare questa squallida violenza. La risposta dei cittadini scesi in piazza ieri sera è stata una risposta democratica eccezionale.” Ha inoltre richiesto le immediate dimissioni del Questore di Pisa, sottolineando la responsabilità dell’ufficiale anche in eventi passati come il G8 di Genova.

Lollobrigida: Fiducia nelle Forze dell’Ordine

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di rispettare sia il diritto di manifestare che il dovere delle forze dell’ordine di mantenere l’ordine pubblico. Lollobrigida ha dichiarato: “Le forze dell’ordine garantiscono la sicurezza dei cittadini e vanno prese come esempio di fiducia. Quelle che agiscano male devono essere perseguite.” Ha invitato a non precipitarsi nel giudicare le azioni delle forze dell’ordine, ma ad attendere le valutazioni delle autorità competenti.

Landini: Chiamata all’Incontro con le Organizzazioni Sindacali

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha richiesto al ministro dell’Interno un incontro con le organizzazioni sindacali per discutere degli eventi a Pisa e in altre città. Landini ha affermato: “Quello che è successo a Pisa e in altre città è grave e non accettabile. Il diritto a manifestare deve essere garantito a tutti.” Ha sottolineato l’importanza di preservare il diritto alla protesta pacifica come fondamento della democrazia.

Corteo Studenti a Empoli: Solidarietà alla Palestina

A Empoli, uno spontaneo corteo di studenti a sostegno della Palestina si è svolto senza incidenti. Gli studenti hanno esposto striscioni con messaggi di solidarietà come ‘Palestina libera’ e ‘Proteggeteci non picchiateci’. L’iniziativa è stata organizzata dal Collettivo Sav dell’istituto Virgilio in risposta agli eventi di violenza verificatisi a Pisa e Firenze durante le manifestazioni pro-Palestina.

Giani: Critiche all’Operato delle Forze dell’Ordine a Pisa

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha condannato fermamente l’uso della violenza da parte delle forze dell’ordine contro i manifestanti a Pisa. Giani ha affermato: “Ritengo indegne le scene che abbiamo visto sui social. Non è giustificabile l’atteggiamento che abbiamo visto nelle immagini.” Ha chiesto al ministro Piantedosi di riflettere sulle azioni delle forze dell’ordine e di assumersi le proprie responsabilità.

Diocesi di Pisa: Appello alla Pace e al Dialogo

Anche la Diocesi di Pisa ha espresso preoccupazione per gli scontri avvenuti durante le manifestazioni, sottolineando che la violenza non è mai giustificata. La Diocesi ha invitato tutte le autorità competenti a garantire un confronto democratico e pacifico, tutelando la sicurezza di tutti. Ha ribadito l’impegno a favore della pace in Terra Santa e ha invocato il dialogo come unico percorso per risolvere i conflitti.

Sindacato Ps: Appello alla Riflessione e al Rispetto delle Regole

Il segretario nazionale del Movimento dei poliziotti, Antonino Alletto, ha richiamato alla necessità di comprendere i motivi che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine durante le manifestazioni a Pisa. Alletto ha sottolineato l’importanza di rispettare le regole e di evitare giudizi affrettati basati su video parziali. Ha invitato a riflettere sul rispetto delle norme di ordine e sicurezza pubblica, ribadendo la solidarietà verso chi manifesta nel rispetto delle regole.

