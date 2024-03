Studenti Occupano il Rettorato: Rivendicazioni e Mobilitazione

Gli studenti dei collettivi hanno preso d’assalto il rettorato della Sapienza, determinati a far sentire la propria voce attraverso azioni di protesta decise e organizzate.

Richieste di Dialogo: Rivendicazioni degli Studenti

“Il confronto pubblico con la rettrice è necessario per discutere delle nostre richieste,” dichiarano gli studenti, che si preparano per un presidio che promette di attirare l’attenzione sulle loro cause. Una conferenza stampa è stata convocata per fare luce sulle questioni che li hanno spinti a occupare il rettorato.

Mobilitazione Studentesca e Decisioni Accademiche

Mentre i riflettori sono puntati sul rettorato, il Senato accademico dell’ateneo si prepara a riunirsi per discutere delle richieste degli studenti. Questi ultimi, ispirati da azioni simili a Torino, cercano di influenzare le decisioni dell’università, come nel caso del bando Maeci che prevede una collaborazione con atenei israeliani.

Determinazione Studentesca e Sostegno Istituzionale

L’occupazione della Sapienza, iniziata ieri e protrattasi per tutta la notte, testimonia la determinazione dei giovani a essere ascoltati. Il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, ha preso contatto con la rettrice Antonella Polimeni, mostrando l’interesse e la preoccupazione delle istituzioni per la situazione.

Gli studenti, decisi a non arretrare, hanno trascorso la notte in aula magna, dimostrando la loro ferma volontà di continuare la lotta finché non otterranno risposte soddisfacenti alle loro rivendicazioni.