Studenti Universitari a Genova: Voce di Protesta Contro Accordi Internazionali

Una Protesta Accesa

Questa mattina, gli studenti universitari hanno dato voce alle loro preoccupazioni all’interno del rettorato dell’ateneo di Genova. Collettivi come Cambiare Rotta e altri gruppi autonomi si sono uniti per esprimere il loro dissenso nei confronti della partecipazione dell’università a bandi ministeriali e agli accordi con istituzioni accademiche e aziende legate alla filiera bellica in Israele. Decine di studenti hanno tappezzato l’atrio del rettorato con striscioni e hanno proseguito la loro protesta all’esterno dell’aula dove si teneva la riunione del Senato accademico, urlando slogan come “Fuori la Nato dall’Università” e accompagnando il tutto con il ritmo dei tamburi.

Tensioni al Rettorato

Il momento di maggiore tensione è giunto poco prima dell’inizio della riunione, quando alcuni rappresentanti autonomi hanno fatto irruzione nell’ufficio del rettore, Federico Delfino. Dopo aver esposto i motivi della loro protesta e non avendo ricevuto le risposte desiderate, hanno iniziato a rivolgere all’uomo degli insulti pesanti, tra cui “mostro, genocida, assassino”. La protesta ha attirato l’attenzione delle autorità, con la presenza di funzionari della digos a presidiare la situazione.

Un Appello per il Cambiamento

La manifestazione degli studenti a Genova rappresenta un’importante voce di protesta e un chiaro segnale della preoccupazione che la comunità accademica nutre rispetto agli accordi internazionali dell’ateneo. Le richieste di trasparenza, di maggior coinvolgimento degli studenti nelle decisioni istituzionali e di una riflessione critica sulle relazioni accademiche internazionali sollevano questioni cruciali sul ruolo dell’università nella società contemporanea. La tensione emotiva e l’urgenza di un dialogo aperto e costruttivo emergono come elementi centrali di questa protesta, che invita alla riflessione e all’azione concreta per un cambiamento positivo.