Sul sentiero della giustizia: inchiesta sulle infiltrazioni clan a Caivano

Le persone coinvolte nell’inchiesta

La Procura di Napoli ha ufficialmente notificato venticinque avvisi di conclusione indagine a vari individui legati alla camorra, politici, imprenditori e funzionari pubblici nel comune di Caivano, in provincia di Napoli. Tra coloro coinvolti si trovano personalità di spicco come l’ex segretario cittadino di Italia Viva, Armando De Falco, gli ex assessori Carmine Peluso e Giovanbattista Alibrico, tecnici comunali e figure importanti della criminalità organizzata locale come Antonio Angelino e il collaboratore di giustizia Massimiliano Volpicelli.

Gli imprenditori coinvolti nelle indagini includono nomi come Teresa e Francesco Peluso, Giuseppe Bernardo, Domenico Della Gatta, Domenico e Vincenzo Celiento, insieme ad Antonio D’Ambrosio.

Sviluppi e prospettive future

L’inchiesta condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna, in stretta collaborazione con la Procura Antimafia, coordinata dai pm De Renzis, Frasca e De Ponte e, in particolare, dalla pm Rosa Volpe, che è anche cofirmataria del procedimento, ha portato a diciotto arresti lo scorso novembre. Alcune delle persone coinvolte, come De Falco, hanno visto un’attenuazione delle misure cautelari precedentemente emesse dal gip.

Attualmente, l’attenzione si concentra sulle richieste di rinvio a giudizio, che necessiteranno dell’approvazione del giudice per procedere ulteriormente. La trama intricata di questa vicenda, che coinvolge personaggi di vario calibro e sfere di potere diversificate, lascia intravedere un futuro incerto e avvincente per l’evoluzione di questa delicata situazione.

In un mondo in cui la linea tra il bene e il male può risultare sottile e sfumata, l’indagine sulle infiltrazioni clan a Caivano getta luce su un lato oscuro della società che spesso rimane nascosto agli occhi del pubblico. Resta da vedere come si dipaneranno gli eventi e quali verità ancora celate verranno alla luce mentre la giustizia prosegue il suo cammino in questa intricata tela di potere, corruzione e criminalità.