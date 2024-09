Superenalotto 28 settembre: nessun jackpot, ma sette vincitori con il ‘5’ che portano a casa 27.900 euro

Ultimo aggiornamento il 28 Settembre 2024 by Redazione

Il concorso del Superenalotto di oggi, 28 settembre, non ha visto la realizzazione del tanto atteso ‘6’ né del ‘5+’, ma ha regalato sette vincitori del ‘5’, ognuno dei quali incassa 27.900 euro. Nonostante l’assenza di prime vincite, il jackpot per il prossimo appuntamento cresce notevolmente, raggiungendo ora la cifra di 82,7 milioni di euro, un’importante opportunità per i giocatori che sperano di strappare la fortuna.

I punteggi vincenti del Superenalotto

Pianificazione delle vincite

Il Superenalotto offre diverse possibilità di vincita, con premi che variano in base al numero di match tra i numeri giocati e quelli estratti. I punteggi vincenti vanno da 2 a 6, senza escludere la possibilità del ‘5+’ che, a seconda della combinazione, può portare a premi considerevoli. Le vincite sono strutturate in questo modo:

Con 2 numeri indovinati, il giocatore ottiene un premio stimato di circa 5 euro .

. Se si indovinano 3 numeri, il premio sale a circa 25 euro .

. Con 4 numeri esatti, il giocatore può vincere intorno ai 300 euro .

. Cinque numeri corretti portano in dote una vincita di circa 32.000 euro .

. Infine, il ‘5+’ consente di guadagnare somme rilevanti, con una vincita stimata attorno ai 620.000 euro.

Questa struttura di premi rende il Superenalotto un gioco attraente per i giocatori di tutta Italia, che cercano sempre maggiore coinvolgimento e la possibilità di una vincita esplosiva.

Metodo di verifica delle vincite

Per i giocatori che desiderano scoprire se hanno avuto fortuna, l’App del Superenalotto offre un modo semplice e veloce per controllare le proprie schedine. Inoltre, gli appassionati della lotteria possono accedere a un archivio online, che contiene i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questo strumento è fondamentale per coloro che potrebbero aver dimenticato di verificare le proprie giocate passate.

Costi e modalità di partecipazione

Costo della schedina e opzioni di gioco

Il costo minimo per partecipare al Superenalotto è di 1 euro per ogni combinazione di sei numeri giocati. La schedina consente ad ogni giocatore di selezionare 1 colonna, ma è possibile espandere la giocate con l’acquisto di ulteriori colonne, fino a un massimo di 27.132 combinazioni. Questo sistema è noto come “sistemi a caratura”, dove un gruppo di giocatori partecipa insieme, cada uno con diritto a una quota dell’eventuale vincita.

Oltre ai 5 euro per le singole combinazioni, i giocatori hanno l’opzione di aggiungere il numero SuperStar per ulteriori 0,50 euro, aumentando così le possibilità di vincita e l’entità del premio finale.

Dettagli dell’estrazione odierna

Combinazione vincente

L’estrazione di oggi, 28 settembre, ha portato alla rivelazione della combinazione vincente: 4, 8, 28, 33, 34, 57. Durante l’estrazione, il Numero Jolly è risultato essere 27, mentre il numero SuperStar è stato annunciato come 88. Anche se nessun giocatore ha centrato il 6 o il 5+, la vincita di sette ‘5’ pone un chiaro segnale positivo per il futuro, con umore elevato tra gli appassionati pronti per il prossimo turno di gioco.

Con il jackpot in aumento, l’interesse e la partecipazione al concorso del Superenalotto continuano a crescere, rendendo ogni estrazione un evento atteso da milioni di italiani.