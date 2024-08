Superenalotto: nessun ‘6’ né ‘5+’ nel concorso odierno, jackpot sale a 63,4 milioni

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Redazione

Oggi si è svolto un altro concorso del Superenalotto, con l’estrazione di un nuovo insieme di numeri fortunati. I risultati non hanno visto l’assegnazione di né un “6” né un “5+”, ma sono stati registrati cinque “5”, ognuno dei quali vincente di 33.314 euro. L’assenza di grandi vincite ha fatto aumentare significativamente il jackpot, che ora ammonta a ben 63,4 milioni di euro.

Cosa sapere sul costo della schedina

Nel concorso del Superenalotto, la scelta della schedina è cruciale sia per il giocatore che per il suo portafoglio. La giocata minima richiede la selezione di un’unica colonna, corrispondente a una combinazione di 6 numeri. Questo approccio rudimentale permette ai partecipanti di scommettere spendendo solo 1 euro. Per coloro che cercano di aumentare le probabilità di vincita, è possibile optare per il sistema a caratura, il quale consente di giocare fino a 27.132 colonne. In questo caso, il costo di partecipazione varierebbe, poiché il singolo costo di una colonna rimane fissato a 1 euro.

In aggiunta, i giocatori hanno la possibilità di aggiungere la funzionalità “Superstar” alla propria schedina. Questa opzione consente di puntare su un numero extra, con un costo di ulteriori 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima, che include anche il numero Superstar, ammonta a 1,5 euro. Gli appassionati possono calcolare facilmente il costo complessivo moltiplicando il numero delle colonne giocate per 1,5 euro, aprendo così a una varietà di opzioni di gioco secondo le proprie preferenze di spesa.

I punteggi vincenti del Superenalotto

Il sistema di premi del Superenalotto rende il gioco interessante con vari livelli di vincita, che spaziano da 2 a 6 numeri indovinati. Tale struttura di payout offre ai partecipanti opportunità di vincita anche se non riescono a centrare il jackpot. Il premio per la combinazione di 2 numeri indovinati è orientativamente di 5 euro, mentre con 3 numeri si possono vincere circa 25 euro.

Salendo la scala delle vincite, con 4 numeri giusti ci si può aspettare un premio di circa 300 euro. Per chi è in grado di indovinare 5 numeri, il premio ammonta all’incirca a 32.000 euro. Infine, la combinazione di 5 numeri più il numero Jolly offre una vincita che si aggira intorno ai 620.000 euro. Questa varietà di premi contribuisce a mantenere vivo l’interesse per il gioco, incentivando i partecipanti a continuare a scommettere in attesa di potenziali vincite.

Come controllare una schedina vincente

Verificare il risultato di una schedina del Superenalotto è un’operazione semplice e immediata. I giocatori possono utilizzare l’App ufficiale del Superenalotto per controllare eventuali vincite. Quest’applicazione consente una rapida revisione anche delle schedine giocate in precedenza, garantendo così agli utenti di essere sempre aggiornati sui risultati.

Inoltre, per coloro che desiderano esaminare le estrazioni passate, è disponibile online un archivio che raccoglie i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questa risorsa è estremamente utile per i giocatori più metodici che potrebbero voler analizzare i numeri e le combinazioni vincenti in vista di future giocate.

Dati sull’estrazione odierna

Nell’estrazione del Superenalotto di oggi, 17 agosto, i numeri fortunati sono stati 6, 22, 43, 60, 66, 73. L’estrazione ha inoltre mostrato un numero Jolly pari a 31, mentre il numero Superstar è stato anch’esso 31. Questi risultati permettono ai partecipanti di verificare le loro schedine, sperando di essere tra i vincitori, o di prepararsi a scommettere per il prossimo concorso, nel quale il jackpot di 63,4 milioni di euro attira l’attenzione di numerosi giocatori.